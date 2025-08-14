Trágico final: murió una reconocida pareja de influencers en un accidente en Canadá

Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, ambos de 31 años, recorrieron juntos 17 países y eran creadores de contenido. Según un amigo de la pareja, contó que tuvieron un accidente con su camioneta en una zona de difícil acceso.

La pareja de influencers viajeros Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, reconocida por retratar su travesía en 17 países del mundo y su día a día en una nueva aventura en Canadá, tuvo un grave accidente mientras recorrían las montañas de la Columbia Británica y no sobrevivieron. Ambos tenían 31 años.

Ambos tenían un canal de YouTube y redes sociales llamadas Toyota World Runners. "Creadores de la única minicasa rodante Toyota Chinook con tracción en las cuatro ruedas del mundo, junto con Stacey Tourout y Matthew Yeomans, para un viaje de 50.000 kilómetros hasta el extremo sur de Argentina", destacaban en su descripción.

De hecho, el pasado 24 de mayo compartieron un reel con el título "Why Argentina?" , donde muestran todos los destinos maravillosos que recorrieron a lo largo de su viaje por América del Sur, en el que añadieron: "Nuestra razón. El final perfecto para nuestra aventura Pan-Am".

Ambos eran muy queridos por sus seguidores, donde mostraban el día a día de la aventura y también momentos especiales, como por ejemplo, que en 2024 se comprometieron. Sin embargo, sus sueños quedaron truncados tras confirmarse la triste noticia de su fallecimiento.

"Nuestros equipos lograron llegar a ellos eficientemente, pero es un viaje largo y el piloto del helicóptero tenía que volar a destino con la confianza de que los encontraría, y que podría volver", explicó uno de los rescatistas. Al arribar confirmaron que uno de ellos se encontraba ya sin vida, mientras que otra fue trasladada un hospital, donde finalmente falleció.

El rescatista expresó que las circunstancias del accidente todavía se desconocen: "No sabemos si la pareja estaba filmando contenido al momento de la tragedia, y le recordamos a todos los viajeros que planeen visitar terrenos montañosos que revisen muy bien sus rutas, que tengan los botiquines necesarios, y las provisiones, porque en caso de emergencia los rescates son de difícil acceso y pueden tardar horas".

El estremecedor relato de un amigo de la pareja que intentó ayudarlos y el último posteo en redes

Colin Stuart, un amigo de la pareja, realizó un descargo en redes sociales donde se despidió de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, quien brindó una serie de detalles sobre la muerte de los jóvenes: "Esta semana viví el capítulo más triste de mi vida, porque como muchos de ustedes ya saben, Matthew y Stacey ya no están con nosotros; y yo estaba con ellos cuando sucedió e hice todo lo posible para salvarlos".

En esa línea, explicó que "esas fueron las 20 horas más difíciles que viví, y las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Lamento tanto todo lo que haya sido afectado a través de eso; esta es una gran pérdida para la comunidad offroad, y una mayor pérdida para la familia y amigos cercanos de Matthew y Stacey".

En el posteo de Facebook comentó la madre de Stacey: "Colin, no solo tu heroísmo durante esa noche, sino tu voluntad de hablar con nosotros y ofrecernos algo de paz para entender por qué dos almas tan maravillosas fueron sacadas de esta Tierra tan pronto, nunca serán olvidadas; te estamos eternamente agradecidos, y por favor, cuídate, porque necesitamos más gente como tú".

El último posteo de los influencers en su cuenta oficial de Instagram fue el 5 de agosto, dos días antes de su muerte, donde le dedicaron un carrusel de fotos a las experiencias que vivían recorriendo Canadá: "Realmente absorbiendo todos estos jugos de verano de la isla de Vancouver. Nuestro primer verano en unos años donde experimentamos el cambio de estaciones y la alegría que el sol nos trae perros empapados de la selva tropical a medida que salimos de su escondite".