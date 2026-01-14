Tragedia en Tailandia: al menos 29 muertes y 67 heridos luego que una grúa cayera sobre un tren

El hecho ocurrió en la localidad Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew. El incidente provocó un incendio que fue controlado por los equipos de rescate.

Al menos 29 personas murieron y otras 67 resultaron heridas luego que se cayera una grúa de construcción, que hizo descarrilar un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia.

Según informes de medios internacionales el trágico hecho ocurrió este miércoles, en la localidad Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew. La grúa cedió sobre una formación que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

En los primeros reportes, indicaron que la estructura de metal sostenía un puente ferroviario en construcción cuando colapsó, detuvo la marcha de la formación, provocó que descarrilara y se comenzó a incendiar con los pasajeros en su interior, por lo que, de inmediato, se desplegó un amplio operativo de rescate.

Por el accidente, que se produjo a unos 32 kilómetros de Bangkok, en un tramo donde se desarrollaban obras ferroviarias, decenas de personas quedaron atrapadas dentro de los vagones, lo que obligó a los rescatistas a utilizar herramientas especiales para liberar a los sobrevivientes.

En el procedimiento estuvieron efectivos de la policía local, paramédicos y bomberos que arribaron al lugar para contener las llamas, mientras que varios rescatistas se adentraron entre los escombros para sacar a las personas heridas.

Según informó el Gobierno de la ciudad tailandesa, a través de Facebook, la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y “se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar”, pero que ya fue controlado.

Tragedia en Tailandia: buscan más sobrevivientes

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, confirmó que un total de 195 personas viajaban en el tren y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente.

En un principio las autoridades confirmaron que el número de fallecidos era de 15, pero a medida que fue pasando el tiempo las víctimas fatales aumentaron a al menos 29. Además, una treintena de heridos recibió atención médica, y varios de ellos fueron trasladados a hospitales de la zona.

Mientras continúan las tareas en el lugar, los equipos de emergencia cruzan la lista de pasajeros con los registros en búsqueda de más sobrevivientes. Imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran el alcance del incendio y el despliegue de numerosos socorristas en una de las peores tragedias ferroviarias recientes en el país.