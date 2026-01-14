IR A
La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

El actor estadounidense dejó atrás una imagen icónica y apareció con un estilo renovado que marcó el cierre de una etapa clave de su carrera.

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.

Netflix
  • Joe Keery mpactó con un cambio de look radical en los Golden Globes 2026.
  • El final de Stranger Things funcionó como punto de inflexión personal y profesional.
  • Su despedida de Steve Harrington simbolizó el cierre de una era televisiva.
  • Consolidó un perfil artístico que combina actuación y música.

La transformación de Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington, quedó expuesta en una de las vidrieras más potentes de la industria: la alfombra roja de los Golden Globes 2026, donde sorprendió con una imagen completamente distinta a la que lo volvió popular a nivel global.

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.
El actor estadounidense, reconocido por su papel en Stranger Things, apareció con el cabello más corto, prolijo y teñido de rubio, un contraste marcado con el look voluminoso que sostuvo durante las cinco temporadas de muy exitosa serie de Netflix.

El cambio no fue leído como una decisión aislada. Al igual que el caso de Sadie Sink, con el final definitivo de la ficción que lo catapultó a la fama, la nueva estética funcionó como un mensaje claro de renovación y de inicio de una etapa distinta en su recorrido artístico.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Joe Keery (@joe.keery)

Producciones en las que participó Joe Keery

La carrera de Keery tuvo un antes y un después con el estreno de Stranger Things en 2016, cuando su personaje, Steve Harrington, pasó de secundario a convertirse en uno de los más queridos por el público.

A lo largo de la serie, el actor mostró una evolución actoral sostenida que lo posicionó como una figura central del elenco. Su personaje logró atravesar todas las temporadas, algo celebrado por los fans como uno de los grandes aciertos narrativos.

Embed

Además de su trabajo en televisión, Keery sumó participaciones en producciones cinematográficas y desarrolló en paralelo una faceta musical bajo el seudónimo Djo, que ganó notoriedad internacional con el tema End of Beginning, viralizado en plataformas digitales durante 2025.

