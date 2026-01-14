Adiós a YouTube como lo conocíamos: este es el cambio que sorprende al mundo La plataforma de videos de Google modifica su buscador y habilita una opción clave que redefine cómo se accede al contenido tradicional. Por + Seguir en







Mejoras en YouTube: la plataforma suma filtros avanzados en su sistema de búsqueda. Redes sociales

YouTube incorporó filtros avanzados que permiten excluir los videos cortos del buscador.

El cambio apunta a ordenar los resultados frente al crecimiento masivo de clips breves.

La novedad impacta en la forma de consumir contenido informativo y de mayor duración.

La actualización llega en un contexto de fuerte presencia de videos creados con IA. El cambio que sorprende al mundo es la posibilidad de buscar en YouTube sin que aparezcan los Shorts en los resultados, una función que permite dejar afuera los videos breves y priorizar el contenido tradicional. La novedad introduce un quiebre en la lógica de consumo dentro de la plataforma, atravesada en los últimos años por el predominio de clips cortos.

La actualización fue anunciada el 9 de enero de 2026 e introduce mejoras en el sistema de búsqueda avanzada, con nuevos filtros y ajustes en funciones ya existentes. El objetivo es ofrecer un mayor control sobre el tipo de contenido que aparece al realizar una búsqueda.

En los últimos años, el crecimiento exponencial de los videos breves alteró la experiencia de uso. La irrupción de este formato, impulsado por el éxito de TikTok y replicado por otras plataformas, generó un escenario en el que los clips cortos comenzaron a desplazar a los videos clásicos.

youtube.jpg Cuál es el cambio de TouTube YouTube permitirá excluir los Shorts de los resultados de búsqueda, mostrando únicamente los videos tradicionales en formato horizontal. Para lograrlo, la plataforma redefinió a los Shorts como una categoría específica de contenido, lo que habilita su filtrado independiente.

Esta decisión cobra relevancia en un contexto en el que los videos breves se multiplicaron, muchos de ellos producidos con herramientas de Inteligencia Artificial. Un estudio reciente indicó que uno de cada tres contenidos sugeridos responde a producciones automatizadas de baja calidad, conocidas como IA Slop.

YouTube Shorts TikTok Vine Instagram Reels Redes sociales Además del nuevo filtro, el buscador suma cambios en su nomenclatura. La opción “Sort By” pasó a llamarse “Prioritize”, mientras que “View Count” fue reemplazada por “Popularity”. Al mismo tiempo, se eliminaron criterios como “Fecha de carga - Última hora” y el ordenamiento por calificación.