MasterChef Celebrity inició su repechaje con dos ausencias de peso: de quiénes se trata Dos personajes que resaltaron por su participación en el concurso de cocina, quedaron fuera de la instancia de revancha debido a compromisos laborales previos. Quiénes son.







Momi y Alex Pelao no estarán en Masterchef Celebrity. Perfil

El repechaje de MasterChef Celebrity comenzó este martes por la pantalla de Telefe con la participación de diez concursantes, entre antiguos y nuevos aspirantes. Sin embargo, la audiencia notó de inmediato las bajas de Momi Giardina y Alex Pelao, quienes decidieron no regresar a la competencia gastronómica a pesar del cariño del público.

La humorista abandonó el ciclo el pasado 30 de diciembre y sus seguidores esperaban su retorno para esta semana. El motivo de su alejamiento definitivo respondería a una incompatibilidad de agendas, ya que las grabaciones del repechaje del certamen culinario coincidían con el evento masivo de Luzu TV en el Movistar Arena a fines del 2025.

Momi Giardina Redes sociales Alex Pelao atraviesa una situación similar a la de su compañera por la gran cantidad de proyectos profesionales en los que participa actualmente. Si bien el joven respondió "posiblemente" ante la consulta de Vero Lozano sobre su vuelta a Masterchef Celebrity, finalmente optó por priorizar sus otras opciones de trabajo.

Tal lo informó la revista Caras, las ausencias resultan las más notorias de esta etapa debido al perfil alto que ambos mantuvieron durante su estadía en el programa. La producción integró a nuevos concursantes para suplir estos espacios vacantes en las hornallas más famosas del país. Más allá de que no existían conflictos internos, la decisión de los famosos es irreversible y ya no formarán parte de la actual temporada del reality de cocina.

Alex Pelao Caras Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui En medio de la recta final del certamen, los jurados protagonizaron un fuerte cruce durante la devolución del plato de La Joaqui. Damián Betular consideró que el trabajo de la cantante fue correcto, pero Germán Martitegui mostró una postura opuesta y criticó la cocción de los vegetales.

Embed - El tenso cruce entre Betular y Martitegui en plena devolución Masterchef Celebrity El intercambio subió de tono cuando "Tegui" interrumpió su análisis ante los gestos de su colega y sentenció de forma contundente: “No quiero hablar más”. Wanda Nara intentó calmar la situación en el estudio, aunque ambos especialistas definieron el momento como un simple debate técnico sobre la receta.