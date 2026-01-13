MasterChef Celebrity inició su repechaje con dos ausencias de peso: de quiénes se trata

Momi y Alex Pelao no estarán en Masterchef Celebrity.
El repechaje de MasterChef Celebrity comenzó este martes por la pantalla de Telefe con la participación de diez concursantes, entre antiguos y nuevos aspirantes. Sin embargo, la audiencia notó de inmediato las bajas de Momi Giardina y Alex Pelao, quienes decidieron no regresar a la competencia gastronómica a pesar del cariño del público.
La humorista abandonó el ciclo el pasado 30 de diciembre y sus seguidores esperaban su retorno para esta semana. El motivo de su alejamiento definitivo respondería a una incompatibilidad de agendas, ya que las grabaciones del repechaje del certamen culinario coincidían con el evento masivo de Luzu TV en el Movistar Arena a fines del 2025.
Alex Pelao atraviesa una situación similar a la de su compañera por la gran cantidad de proyectos profesionales en los que participa actualmente. Si bien el joven respondió "posiblemente" ante la consulta de Vero Lozano sobre su vuelta a Masterchef Celebrity, finalmente optó por priorizar sus otras opciones de trabajo.
