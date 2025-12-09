9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Rusia: un avión militar se estrelló y murieron al menos siete personas

El hecho se produjo en Ivánovo, a 250 kilómetros de Moscú. La principal sospecha de las autoridades apunta a que la aeronave, que trasladaba a cinco tripulantes y dos pasajeros, sufrió fallos técnicos.

Por
El avión se estrelló en Rusia.

El avión se estrelló en Rusia.

Redes sociales

Al menos siete personas murieron luego de que se estrellara un avión de transporte militar An-22 en la región rusa de Ivánovo y las autoridades iniciaron una investigación sobre el hecho, aunque la principal sospecha apunta a que se produjeron fallos técnicos.

Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.
Te puede interesar:

¿Se acerca el fin de la guerra? Zelenski aseguró que las negociaciones con Rusia son "constructivas"

El hecho se registró a 250 kilómetros de Moscú, cuando la aeronave se desintegró mientras se trasladaban cinco tripulantes y dos pasajeros. El Ministerio de Defensa de Rusia marcó que el avión "se estrelló en la región de Ivánovo durante un vuelo de prueba tras ser reparado".

Avión
El avión se estrelló en Rusia.

El avión se estrelló en Rusia.

En tal sentido, la agencia rusa TASS informó que no se reportaron daños en los sectores residenciales y que "ningún asentamiento resultó dañado como consecuencia del incidente". Por su parte, el personal de las Fuerzas Aeroespaciales intervino para establecer los detalles del suceso y sospechan que la caída se produjo por un desperfecto técnico.

La aeronave fue presentada en 1965 y se utilizó para actividades militares, aunque unos pocos continúan activos. Se trata del avión soviético turbohélice de mayor porte del mundo.

El recuerdo de la caída de otro avión en Rusia con más de 40 pasajeros

Un helicóptero encontró restos del fuselaje de un avión con más de 40 pasajeros que se estrelló en julio en una zona remota de Rusia, las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes. La aeronave, operada por Angara Airlines, había desaparecido de los radares luego de despegar desde Blagovéshchensk con destino a Tynda.

Vasili Orlov, gobernador de Amur, informó mediante en su canal de Telegram que "según datos preliminares, había 43 pasajeros (5 de ellos niños) y 6 tripulantes a bordo del avión. Todas las fuerzas y medios necesarios están comprometidos para la búsqueda de la aeronave".

Horas más tarde confirmó que "con pesar les informo: en el accidente de avión An-24 en el distrito de Tyndy, según los datos preliminares, no hubo sobrevivientes. Los socorristas llegaron al lugar del accidente". En esa línea anunció que luto durante tres días en la región.

En redes sociales se compartieron las imágenes captadas por el helicóptero, donde se puede observar los restos del Antonov An-24, una aeronave construida por los soviéticos hace aproximadamente 50 años, detallaron desde Reuters.

El avión se dirigía desde Blagovéshchensk a Tynda, cuando desapareció de los radares y comenzó la intensa búsqueda. "La comunicación con la aeronave se perdió cuando se hallaba a varios kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Tynda", informaron desde el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

El influencer ruso llegó a pesar más de 100 kilos antes de morir. 

Reto viral trágico: un influencer fitness murió tras consumir 10.000 calorías diarias de comida chatarra

Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Este avión de guerra puede realizar misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra, escolta y supresión de defensas antiaéreas hostiles.

Volvieron a detectar dos aviones de guerra de Estados Unidos sobrevolando el Golfo de Venezuela

Donald Trump y Lula da Silva.

Lula da Silva le pidió ayuda a Trump para capturar al mayor evasor fiscal de Brasil

La gripe generó alerta en las autoridades sanitarias.

Alerta mundial por el avance de una gripe que saturó hospitales: los síntomas y los grupos de riesgo

Rating Cero

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 10 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 15 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 16 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 17 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 22 minutos