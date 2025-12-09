Tragedia en Rusia: un avión militar se estrelló y murieron al menos siete personas

El hecho se produjo en Ivánovo, a 250 kilómetros de Moscú. La principal sospecha de las autoridades apunta a que la aeronave, que trasladaba a cinco tripulantes y dos pasajeros, sufrió fallos técnicos.

Al menos siete personas murieron luego de que se estrellara un avión de transporte militar An-22 en la región rusa de Ivánovo y las autoridades iniciaron una investigación sobre el hecho, aunque la principal sospecha apunta a que se produjeron fallos técnicos.

El hecho se registró a 250 kilómetros de Moscú, cuando la aeronave se desintegró mientras se trasladaban cinco tripulantes y dos pasajeros. El Ministerio de Defensa de Rusia marcó que el avión "se estrelló en la región de Ivánovo durante un vuelo de prueba tras ser reparado".

En tal sentido, la agencia rusa TASS informó que no se reportaron daños en los sectores residenciales y que "ningún asentamiento resultó dañado como consecuencia del incidente". Por su parte, el personal de las Fuerzas Aeroespaciales intervino para establecer los detalles del suceso y sospechan que la caída se produjo por un desperfecto técnico.

La aeronave fue presentada en 1965 y se utilizó para actividades militares, aunque unos pocos continúan activos. Se trata del avión soviético turbohélice de mayor porte del mundo.

Un helicóptero encontró restos del fuselaje de un avión con más de 40 pasajeros que se estrelló en julio en una zona remota de Rusia, las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes. La aeronave, operada por Angara Airlines, había desaparecido de los radares luego de despegar desde Blagovéshchensk con destino a Tynda.

Vasili Orlov, gobernador de Amur, informó mediante en su canal de Telegram que "según datos preliminares, había 43 pasajeros (5 de ellos niños) y 6 tripulantes a bordo del avión. Todas las fuerzas y medios necesarios están comprometidos para la búsqueda de la aeronave".

Horas más tarde confirmó que "con pesar les informo: en el accidente de avión An-24 en el distrito de Tyndy, según los datos preliminares, no hubo sobrevivientes. Los socorristas llegaron al lugar del accidente". En esa línea anunció que luto durante tres días en la región.

En redes sociales se compartieron las imágenes captadas por el helicóptero, donde se puede observar los restos del Antonov An-24, una aeronave construida por los soviéticos hace aproximadamente 50 años, detallaron desde Reuters.

El avión se dirigía desde Blagovéshchensk a Tynda, cuando desapareció de los radares y comenzó la intensa búsqueda. "La comunicación con la aeronave se perdió cuando se hallaba a varios kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Tynda", informaron desde el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia.