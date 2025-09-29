Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Para los fanáticos de este cruce de géneros. Se trata de producciones ideales para tirarse en el sillón en la plataforma de streaming.

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las principales plataformas de streaming del mundo, y esto se debe principalmente a su extenso y variado catálogo de series y películas. En esta línea, sus estrenos nunca se quedan atrás, y tres películas estrenadas este año han dado de qué hablar entre los usuarios .

Drama, comedia, romance, acción y suspenso . Todos estos son los géneros que se entremezclan en los flamantes estrenos que publicó la N roja. Se tratan de películas diferentes entre sí, pero que cuentan con narrativas atrapantes y grandes actuaciones, por lo que no pueden ignorarse.

Abel Camara es una estrella, un "sex symbol"... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion , en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Dirigida por Nina Rives, esta película francesa cuenta con el protagonismo del reconocido actor Omar Sy , acompañado de Sara Giraudeau, Alban Ivanov y Pascale Arbillot.

Mantis

La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿quién se atreverá a reclamar las sombras? La flamante película del director Lee Tae-sung vuelve a poner a Corea del Sur en el mapa con este título que combina suspenso y drama.

Asimismo, está protagonizado por Yim Si-wan (El Juego del Calamar), Park Gyu-young, Jo Woo-jin, Jeon Do-yeon.

Embed - Mantis | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

Rut y Booz

Inspirado en una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia, la historia sigue a una joven que abandona la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda. En medio del cuidado y la convivencia, descubre un amor inesperado que cambiará su vida y, al mismo tiempo, encuentra en la mujer mayor a la figura materna que siempre le faltó.

Embed - Rut y Booz | Tráiler oficial | Netflix

Llena de desafíos, ternura y descubrimientos, la historia explora el poder del amor, la familia elegida y la transformación personal que surge al abrir el corazón y ayudar a los demás. Dirigida por Alanna Brown, esta película cuenta con el siguiente reparto: Serayah, Tyler Lepley, Phylicia Rashad, Jim Gleason, D'Kia Anderson.