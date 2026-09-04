A cuánto llegará la inflación en agosto según los principales analistas del mercado El Relevamiento de Expectativas de Mercado estimó una leve baja en la proyección de inflación para agosto, aunque advierten por un escenario de relativa estabilidad sin grandes caídas y un sensible empeoramiento en las previsiones de la actividad económica. Por Agregar C5N en









Los gurúes de la city pronosticaron una leve baja de la inflación en agosto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se ubicaría en el 1,7%, registrando una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto de lo que las consultoras esperaban en la medición oficial del mes pasado. Aunque advierten por un escenario de relativa estabilidad sin grandes caídas, prevén un empeoramiento en las previsiones de la actividad económica. El dato oficial de inflación del mes que acaba de finalizar será publicado el próximo 10 de septiembre por el INDEC.

El pronóstico surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a fines de agosto, coordinado por el Banco Central (BCRA) con la participación de 47 especialistas, entre los cuales se encuentran 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Para los meses venideros, los analistas de la "city" no vislumbran un derrumbe drástico en el ritmo de incremento de los precios, sino más bien un comportamiento de relativa estabilidad en torno a un rango acotado de entre el 1,6% y el 1,8% mensual hasta febrero del próximo año.

En particular, estiman que la inflación de septiembre subirá levemente al 1,8%, seguida de un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,8% en diciembre. Bajo esta tendencia de meseta, los expertos calculan que la inflación acumulada para todo el año 2026 rondará el 30%, mientras que para los siguientes 12 meses descendería al 21%.

En lo que respecta a la inflación núcleo, que excluye la volatilidad de los productos regulados o con comportamiento estacional, las estimaciones generales de los participantes del REM para agosto también se ubicaron en 1,7%. Por su parte, el denominado "Top 10", conformado por las consultoras y entidades financieras que mejor proyectaron estas variables en el pasado reciente, fue ligeramente más optimista en este indicador al reportar una previsión promedio de la inflación núcleo del 1,6% mensual para el octavo mes del año.

Expectativas por el dólar, PBI y desempleo Las proyecciones más preocupantes que arrojó el informe oficial se vinculan con el nivel de actividad económica. Los participantes del REM empeoraron fuertemente sus pronósticos sobre el Producto Bruto Interno (PBI) para el año actual, estimando que la actividad se habría contraído un 0,9% en el segundo trimestre debido a un pobre desempeño generalizado entre abril y junio. Si bien estiman rebotes de 1,1% en el tercer trimestre y 1,3% en el cuarto, esta retracción inicial obligó al mercado a ajustar a la baja la estimación de crecimiento para el acumulado total de 2026, pasando del 2,7% que se esperaba en la encuesta anterior a un 2,1%.