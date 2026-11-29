El PP ganó las elecciones en España y se dispone a gobernar con el apoyo de la ultraderecha de Vox Tras imponerse en los comicios de este domingo, el candidato de la derecha, Alberto Núñez Feijoo, será el nuevo presidente de España si obtiene el previsible apoyo de la formación ultraderechista encabezada por Santiago Abascal. Por Agregar C5N en









El lider del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Tras una jornada marcada por las expectativas sobre el signo polìtico que tendrá el futuro inmediato de España, los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo dieron una mayoria al bloque conformado por al derecha y la ultraderecha. El Partido Popular (PP) y Vox superaron con holgura la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, fijada en 176 escaños, y los populares tienen allanado el camino para conformar gobierno.

Segun los datos oficiales, con más del 90% de los votos escrutados, el Partido Popualr (PP) obtuvo 133 escaños (más dos de la formación navarra UPN) con el 32,6% de los votos y alcanzaría la mayoría absoluta de 176 diputados con el apoyo de Vox, que logra 52 escaños con el 16,2%. En total, entre ambos alcanzan unos 187 diputados, más de 10 de los necesarios para gobernar.

Del lado de la izquierda, el PSOE, con el 28,8% de los votos, obtuvo 116 diputados. El Frente Amplio, por su parte, logró tan solo 10 diputados, con un 5% de los votos.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez se dirigió a la sede del PSOE en Madrid, luego de perder la posibilidad de mantener el Ejecutivo ante la suma parlamentaria del bloque conformado por el PP y Vox.

Una masiva participación La concurrencia a las urnas volvió a mostrar un fuerte incremento en las elecciones generales de España. Según el segundo avance oficial, difundido a las 18 (hora local), el 68,13% del electorado ya había participado de la votación, una suba cercana a los 15 puntos porcentuales en comparación con los comicios del 23 de julio de 2023. El dato se conoció con casi el 92% de las mesas contabilizadas y consolida una mayor movilización de votantes durante la jornada electoral.

Más de 25.500 ciudadanos españoles votaron en Argentina Más de 25.500 ciudadanos españoles votaron en Argentina entre el 21 y el 26 de noviembre para las elecciones generales que se celebran este domingo en España. Los electores emitieron su sufragio en los consulados ubicados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Argentina concentra la mayor cantidad de residentes españoles en el exterior, con un padrón aproximado de 520.000 personas habilitadas para sufragar. De este modo, el volumen de votos registrados en el territorio nacional representa una participación cercana al 5% del total de convocados. Noticia en desarrollo