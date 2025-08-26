Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio Se trata de Rocío Collado, de 31 años, quien fue encontrada en un auto, con heridas de arma blanca. Por el asesinato detuvieron a su pareja, Yamil Yunes, quien fue internado por cuadro psicótico. Por







La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Una docente de 31 años fue hallada asesinada este martes en la ciudad mendocina de San Rafael en un auto, cuando era intensamente buscada por la Policía. La mujer, identificada como Rocío Maribel Collado, fue víctima de un femicidio y su novio fue detenido como principal sospechoso.

Según un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal mendocino, la mujer fue hallada sin vida en el interior de un Fiat Fiorino estacionado en calle Izuel al 800, con heridas de arma blanca en la zona del cuello tras una denuncia por averiguación de paradero.

mendoza docente En medio de las tareas, además, detuvieron a Yamil Jesús Yunes (31), pareja de la víctima, que fue derivado en primera instancia al área de Salud Mental del Hospital Schestakow para recibir atención médica y al que se le encontraron manchas hemáticas en la ropa del sospechoso.

La causa quedó a cargo del fiscal Iván Ábalos, quien continuará reuniendo pruebas para esclarecer el episodio y determinar si se trató de un crimen por violencia de género. Todavía restan los resultados oficiales de la autopsia y de los análisis de las pruebas levantadas en los lugares inspeccionados.

Collado era profesora de Lengua en la Escuela Nº 9-003 Normal Superior Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce, donde la noticia generó consternación entre alumnos y colegas. Durante la mañana, muchos de sus estudiantes habían compartido en redes sociales la búsqueda de paradero de la docente, hasta que el peor desenlace se confirmó al mediodía.