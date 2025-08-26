27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

Se trata de Rocío Collado, de 31 años, quien fue encontrada en un auto, con heridas de arma blanca. Por el asesinato detuvieron a su pareja, Yamil Yunes, quien fue internado por cuadro psicótico.

Por
La víctima es Rocío Maricel Collado

La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Una docente de 31 años fue hallada asesinada este martes en la ciudad mendocina de San Rafael en un auto, cuando era intensamente buscada por la Policía. La mujer, identificada como Rocío Maribel Collado, fue víctima de un femicidio y su novio fue detenido como principal sospechoso.

El automóvil del apuntado por el crimen.
Te puede interesar:

Femicidio en San Antonio de Areco: la hipótesis apunta a que el asesino manejó con el cuerpo de su pareja más de 100 kilómetros

Según un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal mendocino, la mujer fue hallada sin vida en el interior de un Fiat Fiorino estacionado en calle Izuel al 800, con heridas de arma blanca en la zona del cuello tras una denuncia por averiguación de paradero.

mendoza docente

En medio de las tareas, además, detuvieron a Yamil Jesús Yunes (31), pareja de la víctima, que fue derivado en primera instancia al área de Salud Mental del Hospital Schestakow para recibir atención médica y al que se le encontraron manchas hemáticas en la ropa del sospechoso.

La causa quedó a cargo del fiscal Iván Ábalos, quien continuará reuniendo pruebas para esclarecer el episodio y determinar si se trató de un crimen por violencia de género. Todavía restan los resultados oficiales de la autopsia y de los análisis de las pruebas levantadas en los lugares inspeccionados.

Collado era profesora de Lengua en la Escuela Nº 9-003 Normal Superior Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce, donde la noticia generó consternación entre alumnos y colegas. Durante la mañana, muchos de sus estudiantes habían compartido en redes sociales la búsqueda de paradero de la docente, hasta que el peor desenlace se confirmó al mediodía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Femicidio de San Antonio de Areco: el acusado fue uno de los condenados por el crimen de Claudio Lanzetta

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

El Hospital Iturraspe de Santa Fe se inauguró en enero de 1911.

Alerta en Santa Fe por el robo de 68 ampollas de fentanilo de un hospital público

Tragedia en Santiago del Estero.

Tragedia en Santiago del Estero: murió un nene de dos años tras ser atropellado por un camión

Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

Rating Cero

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

últimas noticias

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Hace 1 hora
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Hace 1 hora
Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Hace 1 hora
Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Hace 2 horas
La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

Hace 2 horas