29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Se lanzó el JMEV Easy 3, el auto eléctrico más barato del país

Fabricado por una empresa china, que comercializará en Argentina el Grupo Antelo, se confirmó el precio y el detalle del equipamiento.

Por
Tiene una autonomía declarada de 330 kilómetros.

Tiene una autonomía declarada de 330 kilómetros.

La marca china JMEV, fruto de la alianza entre Renault y JMC Group, desembarca oficialmente en el mercado argentino con el lanzamiento del Easy 3, un hatchback 100% eléctrico que se posiciona como el más económico de su segmento.

Mercedes-Benz Actros.
Te puede interesar:

Mercedes-Benz eligió al mejor conductor de camiones Actros del país

Representada localmente por el Grupo Antelo (Car One, Great Wall, Haval, ORA y Mitsubishi), el Easy 3 llega importado desde China y pertenece al segmento A (citycar), pensado principalmente para la ciudad.

Está impulsado por un motor eléctrico de 68 caballos de potencia y 125 Nm de torque, alimentado por una batería de iones de litio de 30,24 kWh que ofrece una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros. Cuenta con tracción delantera y puede cargarse en corriente alterna o continua, según el tipo de conector disponible.

Detalles del equipamiento

Incluye llantas de aleación de 15 pulgadas, doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, pantalla táctil de 10,1 pulgadas que integra el tablero digital y el sistema multimedia, con conectividad MirrorLink mediante bluetooth y climatizador automático. La garantía del vehículo es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por ocho años o 120.000 kilómetros.

jmev-easy3-

El precio anunciado es de 18.900 dólares, lo que lo convierte en uno de los autos eléctricos más baratos del mercado argentino, aprovechando el cupo de importación sin aranceles que otorga el Gobierno para este tipo de vehículos.

En su rango compite directamente con modelos como el Renault Kwid E-Tech ($30 millones), que también apunta al público que busca una alternativa eléctrica urbana, pero con un costo de entrada menor.

Los primeros 100 compradores de este nuevo modelo, podrán reservar una unidad pagando U$S 500 y accederán a beneficios especiales, algo que ya hizo la marca china BYD con sus recientes lanzamientos.

jmev-easy3--

El arribo del JMEV Easy 3 representa un paso más en la expansión de la movilidad eléctrica en Argentina. Es una señal de que la transición hacia este tipo de tecnología comienza a democratizarse, dejando de ser exclusiva de los segmentos premium. El desafío ahora estará en la infraestructura de carga, el servicio postventa y la respuesta del público frente a una marca que recién inicia su camino en el país.

Noticias relacionadas

honda le da una segunda oportunidad a su suv compacto

Honda le da una segunda oportunidad a su SUV compacto

Representa una nueva etapa en la historia de la marca.

El regreso de un mito: cómo es y cuánto sale el nuevo 600 Hybrid que lanza Fiat en Argentina

Rating Cero

 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 
play

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa.
play

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo hablaron sin filtros en un vivo de Instagram

El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

La serie de Netflix combina suspenso y drama social, consolidándose como un éxito.
play

Es súper inquietante, tiene solo 4 capítulos y es uno de los éxitos de Netflix

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

últimas noticias

Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Hace 5 minutos
play
 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Hace 6 minutos
Los pollos al verdeo más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen pollo al verdeo

Hace 8 minutos
Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

Hace 15 minutos
La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Hace 21 minutos