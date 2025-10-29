Se lanzó el JMEV Easy 3, el auto eléctrico más barato del país

Fabricado por una empresa china, que comercializará en Argentina el Grupo Antelo, se confirmó el precio y el detalle del equipamiento.

La marca china JMEV , fruto de la alianza entre Renault y JMC Group, desembarca oficialmente en el mercado argentino con el lanzamiento del Easy 3, un hatchback 100% eléctrico que se posiciona como el más económico de su segmento.

Representada localmente por el Grupo Antelo (Car One, Great Wall, Haval, ORA y Mitsubishi), el Easy 3 llega importado desde China y pertenece al segmento A (citycar), pensado principalmente para la ciudad.

Está impulsado por un motor eléctrico de 68 caballos de potencia y 125 Nm de torque, alimentado por una batería de iones de litio de 30,24 kWh que ofrece una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros . Cuenta con tracción delantera y puede cargarse en corriente alterna o continua, según el tipo de conector disponible.

Incluye llantas de aleación de 15 pulgadas, doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, pantalla táctil de 10,1 pulgadas que integra el tablero digital y el sistema multimedia, con conectividad MirrorLink mediante bluetooth y climatizador automático. La garantía del vehículo es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería está cubierta por ocho años o 120.000 kilómetros.

El precio anunciado es de 18.900 dólares, lo que lo convierte en uno de los autos eléctricos más baratos del mercado argentino, aprovechando el cupo de importación sin aranceles que otorga el Gobierno para este tipo de vehículos.

En su rango compite directamente con modelos como el Renault Kwid E-Tech ($30 millones), que también apunta al público que busca una alternativa eléctrica urbana, pero con un costo de entrada menor.

Los primeros 100 compradores de este nuevo modelo, podrán reservar una unidad pagando U$S 500 y accederán a beneficios especiales, algo que ya hizo la marca china BYD con sus recientes lanzamientos.

jmev-easy3--

El arribo del JMEV Easy 3 representa un paso más en la expansión de la movilidad eléctrica en Argentina. Es una señal de que la transición hacia este tipo de tecnología comienza a democratizarse, dejando de ser exclusiva de los segmentos premium. El desafío ahora estará en la infraestructura de carga, el servicio postventa y la respuesta del público frente a una marca que recién inicia su camino en el país.