La irónica respuesta de Scott Bessent a una senadora demócrata: "Son los peronistas norteamericanos"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos apuntó contra Elizabeth Warren, quien había criticado al presidente Donald Trump por celebrar el triunfo electoral de La Libertad Avanza, y la tildó de "grinch que se roba el Día de Acción de Gracias" en el marco del cierre del gobierno en Washington por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , una figura con influencia creciente en la política argentina, cruzó a la senadora demócrata Elizabeth Warren , quien había criticado al presidente Donald Trump por celebrar el triunfo electoral de La Libertad Avanza, y la tildó de "peronista norteamericana" y de "grinch que se roba el Día de Acción de Gracias" en el marco del cierre del gobierno en Washington por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto .

"Trump envió u$s20 mil millones para rescatar a su amigo en Argentina y enriquecer a los fondos de cobertura, no a las familias estadounidenses. Ahora Trump celebra los resultados de las elecciones extranjeras mientras nuestro propio gobierno está cerrado. ¿"Estados Unidos primero"? Ni de lejos ", escribió la legisladora en su cuenta de X.

Bessent recogió el guante y replicó que "así como Trump expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial". "El apoyo de EE. UU. al gobierno del presidente Milei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza" , sostuvo.

El funcionario planteó que "la senadora Warren debería avergonzarse por intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de EEUU; en cambio, debería centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora ".

"De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros peronistas estadounidenses en el Senado se encontrarán apropiadamente etiquetados como los grinches que robaron el Día de Acción de Gracias a los millones de estadounidenses que están tratando de mantener a sus familias, viajar y estar con sus seres queridos en esta temporada de fiestas", concluyó.

Scott Bessent tuit Elizabeth Warren Donald Trump Javier Milei crítica 28 octubre 2025 Scott Bessent, duro con la senadora Elizabeth Warren. X @SecScottBessent

Por qué el gobierno de Estados Unidos está "cerrado"

El government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, lo que deja al Estado sin fondos legales para operar. En la práctica, esto obliga a cerrar parcialmente las agencias federales y a enviar a miles de empleados públicos a sus casas sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se apruebe una nueva ley.

El cierre del Gobierno lleva 28 días y ya es el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, solo detrás del de 2018-2019, que duró 35 días durante la disputa por los fondos para el muro fronterizo impulsado por Donald Trump.

Cada año, el Parlamento debe asignar fondos a 438 agencias gubernamentales antes del 1º de octubre, cuando empieza el año fiscal. Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas y el financiamiento no está garantizado.

Embed - TRUMP FELICITÓ a MILEI por las ELECCIONES: "EL PUEBLO JUSTIFICÓ NUESTRA CONFIANZA en ÉL"

El foco del conflicto está en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, pero necesitan 60 votos para aprobar el proyecto de presupuesto. Los demócratas adelantaron que no respaldarán la ley a menos que se extiendan los subsidios a seguros de salud que vencen a fin de año.

Las consecuencias de un cierre parcial serían variadas y afectarían a distintas agencias federales: el Departamento de Salud tiene previsto suspender al 41% de sus trabajadores, el Departamento de Trabajo no emitiría su informe mensual de desempleo y las aerolíneas advirtieron que podrían producirse demoras en los vuelos.

Por el momento, los planes de cierre de Trump son similares a los de otras administraciones. Todos se rigen por una ley del siglo XIX que prohíbe las operaciones del gobierno federal en áreas donde hay fondos federales aprobados por el Congreso, con excepciones por motivos de seguridad nacional y para proteger vidas y bienes.