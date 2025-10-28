28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La irónica respuesta de Scott Bessent a una senadora demócrata: "Son los peronistas norteamericanos"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos apuntó contra Elizabeth Warren, quien había criticado al presidente Donald Trump por celebrar el triunfo electoral de La Libertad Avanza, y la tildó de "grinch que se roba el Día de Acción de Gracias" en el marco del cierre del gobierno en Washington por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto.

Por
Scott Bessent

Scott Bessent, una figura creciente en la política argentina.

X @SecScottBessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, una figura con influencia creciente en la política argentina, cruzó a la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien había criticado al presidente Donald Trump por celebrar el triunfo electoral de La Libertad Avanza, y la tildó de "peronista norteamericana" y de "grinch que se roba el Día de Acción de Gracias" en el marco del cierre del gobierno en Washington por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto.

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos
Te puede interesar:

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

"Trump envió u$s20 mil millones para rescatar a su amigo en Argentina y enriquecer a los fondos de cobertura, no a las familias estadounidenses. Ahora Trump celebra los resultados de las elecciones extranjeras mientras nuestro propio gobierno está cerrado. ¿"Estados Unidos primero"? Ni de lejos", escribió la legisladora en su cuenta de X.

Bessent recogió el guante y replicó que "así como Trump expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial". "El apoyo de EE. UU. al gobierno del presidente Milei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza", sostuvo.

Elizabeth Warren senadora Estados Unidos Donald Trump Javier Milei elecciones tuit
Elizabeth Warren criticó a Donald Trump por su apoyo a Javier Milei.

Elizabeth Warren criticó a Donald Trump por su apoyo a Javier Milei.

El funcionario planteó que "la senadora Warren debería avergonzarse por intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de EEUU; en cambio, debería centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora".

"De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros peronistas estadounidenses en el Senado se encontrarán apropiadamente etiquetados como los grinches que robaron el Día de Acción de Gracias a los millones de estadounidenses que están tratando de mantener a sus familias, viajar y estar con sus seres queridos en esta temporada de fiestas", concluyó.

Scott Bessent tuit Elizabeth Warren Donald Trump Javier Milei crítica 28 octubre 2025
Scott Bessent, duro con la senadora Elizabeth Warren.

Scott Bessent, duro con la senadora Elizabeth Warren.

Por qué el gobierno de Estados Unidos está "cerrado"

El government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, lo que deja al Estado sin fondos legales para operar. En la práctica, esto obliga a cerrar parcialmente las agencias federales y a enviar a miles de empleados públicos a sus casas sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se apruebe una nueva ley.

El cierre del Gobierno lleva 28 días y ya es el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, solo detrás del de 2018-2019, que duró 35 días durante la disputa por los fondos para el muro fronterizo impulsado por Donald Trump.

Cada año, el Parlamento debe asignar fondos a 438 agencias gubernamentales antes del 1º de octubre, cuando empieza el año fiscal. Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas y el financiamiento no está garantizado.

Embed - TRUMP FELICITÓ a MILEI por las ELECCIONES: "EL PUEBLO JUSTIFICÓ NUESTRA CONFIANZA en ÉL"

El foco del conflicto está en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, pero necesitan 60 votos para aprobar el proyecto de presupuesto. Los demócratas adelantaron que no respaldarán la ley a menos que se extiendan los subsidios a seguros de salud que vencen a fin de año.

Las consecuencias de un cierre parcial serían variadas y afectarían a distintas agencias federales: el Departamento de Salud tiene previsto suspender al 41% de sus trabajadores, el Departamento de Trabajo no emitiría su informe mensual de desempleo y las aerolíneas advirtieron que podrían producirse demoras en los vuelos.

Por el momento, los planes de cierre de Trump son similares a los de otras administraciones. Todos se rigen por una ley del siglo XIX que prohíbe las operaciones del gobierno federal en áreas donde hay fondos federales aprobados por el Congreso, con excepciones por motivos de seguridad nacional y para proteger vidas y bienes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció un acuerdo con China para evitar nuevos aranceles

Para el WSJ, Milei deberá devaluar a pesar del apoyo de Trump.

The Wall Street Journal aseguró que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso"

Bessent destacó la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina.

Tras las elecciones, Bessent destacó el rol de Trump en el triunfo del Gobierno

Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent afirmó que la ayuda a la Argentina no generará "pérdidas para los contribuyentes" de EEUU

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 15 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 25 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 28 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 30 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 30 minutos