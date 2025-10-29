29 de octubre de 2025 Inicio
Esto le pasa al cuerpo si comés champiñones todos los días

Los hongos son una manera fácil y práctica de sumar fibra, vitaminas y otros nutrientes a la dieta, pero con un bajo aporte calórico. Consumirlos de manera frecuente trae distintos beneficios para la salud.

Los champiñones son perfectos para las comidas de todos los días.

Los champiñones son perfectos para las comidas de todos los días.

  • Los champiñones son ricos en nutrientes y bajos en calorías, lo que los convierte en una buena opción para perder peso.
  • Aportan la misma sensación de saciedad que otros alimentos con más contenido de grasas.
  • Son ricos en vitamina D, un nutriente difícil de incorporar a través de la dieta.
  • Son antioxidantes, antiinflamatorios y mejoran las defensas del organismo.
Aunque muchas veces no son tenidos en cuenta, los champiñones pueden convertirse en grandes aliados para las comidas de todos los días. Deliciosos, fáciles de preparar, ricos en nutrientes y bajos en calorías, son una gran opción como acompañamiento o para lucirse con platos vegetarianos.

La gran ventaja es que, además de conseguirse frescos en la verdulería, cualquier supermercado o almacén vende champiñones en lata, que ya vienen lavados, cortados y listos para usar. Esto permite ahorrar mucho tiempo en la cocina, clave para los almuerzos o cenas de mitad de semana.

También son muy recomendables para las personas que buscan bajar de peso o mantenerlo, ya que generan la misma sensación de saciedad que otros alimentos más grasos, pero aportan menos calorías. De esta manera, ayudan a mejorar la calidad del plato sin quedarse con hambre.

Cómo congelar los champiñones.

Cómo congelar los champiñones.

Qué le pasa al cuerpo si comés champiñones todos los días

Distintos estudios demuestran que consumir champiñones todos los días tiene varios beneficios para la salud. Se distinguen por ser ricos en vitamina D, un nutriente esencial para los huesos, músculos, nervios y sistema inmunológico que la piel produce cuando se expone al sol, pero no es tan fácil de encontrar en los alimentos.

También contienen compuestos como el selenio y los betaglucanos, que aportan un efecto antioxidante y antiinflamatorio, y fibra, que mejora la salud intestinal y actúa como prebiótico. Estas características pueden ayudar a mejorar los parámetros metabólicos de las personas con diabetes.

Otras investigaciones asocian el consumo de champiñones con un menor riesgo de sufrir depresión, ya que aportan vitaminas del complejo B, antioxidantes y otros bioactivos. Si bien no "curan" los problemas de salud mental ni reemplazan las terapias, pueden mejorar la salud del cerebro y el estado de ánimo.

