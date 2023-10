Terrible ataque en Brasil: le robaron dos veces, lo atropellaron y lo dejaron desnudo

La víctima habló en una entrevista de televisión y dijo que ante el primer asalto ya “estaba desesperado” porque delincuentes que iban en un auto blanco lo atropellaron por atrás.

“Los ladrones me pidieron mi teléfono móvil y les expliqué que ya no lo tenía porque me acababan de robar. No tenía nada para darles. Lo único que tenía era un casco que me quedó del primer robo”, reveló. A su vez, manifestó que trabajaba hace 9 meses mediante aplicaciones y esa era su “su única fuente de ingresos” y precisó que tiene “dos hijos para mantener”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSigaGazetaBR%2Fstatus%2F1717531203056664656%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717531203056664656%7Ctwgr%5E53f94e34847bc7a0910583b821d82f9a573a19a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdireitaonline.com.br%2Fem-1h-homem-e-assaltado-duas-vezes-atropelado-e-deixado-so-de-cueca-em-fortaleza%2F&partner=&hide_thread=false #VÍDEO: Em Fortaleza, homem é atropelado, assaltado duas vezes e deixado só de cueca na rua em menos de 1 hora; o caso aconteceu na última terça-feira (24) pic.twitter.com/shOyKi1rCZ — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) October 26, 2023

Según contó, ahora intenta juntar dinero para comprarse otra moto y poder seguir trabajando. “No podemos bajar la cabeza. Se trata de volver a salir y ser un poco más cautelosos, un poco más cuidadosos”, sostuvo al sitio g1.

El hombre contó que sufre por el impacto del auto. “Tengo una lesión en la parte posterior de la pierna. No podía poner la pierna en el suelo, pero hoy mejoró. Ahora es difícil”.

La Policía Civil informó en un comunicado que investiga los dos robos cometidos en los barrios Antônio Bezerra y Quintino Cunha. Pero aún no encontraron ni a la moto ni a los ladrones.