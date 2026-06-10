10 de junio de 2026 Inicio
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Crisis en Bolivia: kilómetros de filas colapsan avenidas y autopistas por la falta de combustible

En La Paz y El Alto, miles de autos quedaron varados frente a estaciones de servicio, mientras los conductores duermen en sus vehículos. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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Conductoresduermen en sus autos ante la crisis de combustible.

Conductores duermen en sus autos ante la crisis de combustible.

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Mientras los ciudadanos bolivianos esperan que lleguen los camiones cisternas a las estaciones de servicio, se forman kilométricas filas de vehículos en las autopistas y rutas principales de La Paz. En la carretera que conecta La Paz con El Alto se acumularon más de tres kilómetros de autos, buses y camiones.

En ese sentido este martes, sus conductores cerraron la ruta y quemaron neumáticos para reclamar el combustible que necesitan para seguir trabajando. “Estamos cansados de que este Gobierno no haga nada. El presidente de (la estatal) YPFB no dice si hay gasolina o no hay gasolina. Ya estamos durmiendo muchas noches”, expresó con indignación un chofer.

Crisis de combustinle en Bolivia - largas filas de autos

Mientras los manifestantes piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, apoyados por la Central Obrera Boliviana y sindicatos campesinos, en la ciudad, las filas de vehículos se extienden y se cruzan, generando tensión entre choferes que pasan días esperando noticias sobre el abastecimiento y dejando a sus familias. Según algunos dirigentes, el conflicto se originó porque el primer mandatario no integró a los sindicatos en su gestión, como ocurría en los gobiernos del MAS.

Vía libre las fuerzas de seguridad y Ley de Estado de Excepción

Rodrigo Paz firmó la Ley 1740 de Estados de Excepción que le da poder al gobierno para usar tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos contra las protestas sociales que piden su renuncia desde el 1 de mayo. La norma habilita la intervención militar directa para levantar los más de 90 bloqueos de rutas que mantienen paralizado al país.

El mandatario boliviano defendió la medida diciendo que “es una ley para proteger a los bolivianos” y que responde a lo que marca la Constitución. Desde hace más de un mes que se han instalado cerca de 90 bloqueos en rutas estratégicas por parte de sindicatos, campesinos e indígenas afines al expresidente Evo Morales,.

marcha bolivia

Las medidas de protesta generaron un desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible, con pérdidas económicas que ya superan los 2.300 millones de dólares, según la Cámara Nacional de la Industria. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 10 muertos, 37 heridos y 365 detenidos desde el inicio de las protestas.

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