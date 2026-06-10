Crisis en Bolivia: kilómetros de filas colapsan avenidas y autopistas por la falta de combustible En La Paz y El Alto, miles de autos quedaron varados frente a estaciones de servicio, mientras los conductores duermen en sus vehículos. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por Agregar C5N en









Conductores duermen en sus autos ante la crisis de combustible.

La escasez de combustible en Bolivia se agravó tras seis semanas de bloqueos de rutas. En La Paz y El Alto, miles de autos quedaron varados frente a estaciones de servicio y largas filas de varios kilómetros colapsan avenidas principales y autopistas Debido a la crisis, los conductores duermen en sus vehículos mientras esperan una respuesta por parte del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Mientras los ciudadanos bolivianos esperan que lleguen los camiones cisternas a las estaciones de servicio, se forman kilométricas filas de vehículos en las autopistas y rutas principales de La Paz. En la carretera que conecta La Paz con El Alto se acumularon más de tres kilómetros de autos, buses y camiones.

En ese sentido este martes, sus conductores cerraron la ruta y quemaron neumáticos para reclamar el combustible que necesitan para seguir trabajando. “Estamos cansados de que este Gobierno no haga nada. El presidente de (la estatal) YPFB no dice si hay gasolina o no hay gasolina. Ya estamos durmiendo muchas noches”, expresó con indignación un chofer.

Crisis de combustinle en Bolivia - largas filas de autos Mientras los manifestantes piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, apoyados por la Central Obrera Boliviana y sindicatos campesinos, en la ciudad, las filas de vehículos se extienden y se cruzan, generando tensión entre choferes que pasan días esperando noticias sobre el abastecimiento y dejando a sus familias. Según algunos dirigentes, el conflicto se originó porque el primer mandatario no integró a los sindicatos en su gestión, como ocurría en los gobiernos del MAS.

Vía libre las fuerzas de seguridad y Ley de Estado de Excepción Rodrigo Paz firmó la Ley 1740 de Estados de Excepción que le da poder al gobierno para usar tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos contra las protestas sociales que piden su renuncia desde el 1 de mayo. La norma habilita la intervención militar directa para levantar los más de 90 bloqueos de rutas que mantienen paralizado al país.