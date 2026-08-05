5 de agosto de 2026 Inicio
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El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo a cinco años

El acuerdo entre el BCRA y el Banco Popular de China busca reforzar la estabilidad financiera y el comercio bilateral.

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El Banco Central renovó el swap con China y extendió su vigencia.

El Banco Central renovó el swap con China y extendió su vigencia.

El Banco Central anunció este miércoles la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco Popular de China por un monto de RMB 130 mil millones, al tiempo que confirmó una modificación clave: el nuevo convenio tendrá una vigencia de cinco años, en lugar de los tres que contemplaban los acuerdos anteriores.

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Según informó la autoridad monetaria, la extensión del plazo apunta a otorgar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta financiera, que cumple un papel relevante en la relación económica entre ambos países.

El entendimiento también mantiene vigente la activación por RMB 35 mil millones, equivalente a unos u$s5.000 millones, que comenzó a implementarse a principios de 2023. Esos fondos continuarán disponibles para contribuir a la estabilidad financiera de la Argentina y respaldar las operaciones de comercio e inversión entre ambos países.

Desde el Banco Central destacaron que la renovación del swap consolida la cooperación entre las dos instituciones monetarias y refleja la continuidad de una relación que ya lleva 17 años, desde la firma del primer acuerdo bilateral en 2009.

Qué es el swap

El swap de monedas con China constituye una de las principales herramientas de cooperación financiera entre ambos bancos centrales y ha sido utilizado en distintas etapas para fortalecer las reservas internacionales, facilitar el intercambio comercial y aportar mayor estabilidad al sistema financiero argentino. Con la extensión del plazo de vigencia, el Gobierno busca garantizar un horizonte más amplio para la utilización de este mecanismo.

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