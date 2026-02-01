IR A
Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

El cantante se sumó a las protestas contra la política migratoria de Estados Unidos al recibir el premio a Mejor álbum de música urbana. La protesta de las estrelllas.

Bad Bunny se sumó a las manifestaciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump durante el discurso que dio tras recibir el Grammy a Mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

"Antes de darle las gracias a Dios, quiero decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos estadounidenses", apuntó tajante sobre el escenario el artista originario de Puerto Rico, uno de los estados libres asociados de Estados Unidos.

"Es difícil no odiar y a veces nos contaminamos. El odio se vuelve más dañino con más odio", se lamentó el artista y pidió: "La única cosa más fuerte que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser distintos, si peleamos que sea con amor".

Kehlani, quien ganó el Grammy a Mejor Interpretación R&B por folded, insultó a ICE en su discurso tras recibir la estatuilla. "Espero que todos se sientan inspirados para unirse como una comunidad de artistas y alzar la voz contra lo que está pasando", le pidió a sus colegas.

"Juntos somos más fuertes en número para denunciar toda la injusticia que está ocurriendo en el mundo ahora mismo", les recordó la cantante.

Pines de ICE OUT: la protesta que empezó en premiaciones al cine

Quienes comenzaron con esta manifestación fueron los actores y actrices que asistieron al Festival de Cine de Sundance 2026 y a la entrega de los Golden Globes 2026. En el primero se destacó la crítica de Natalie Portman, quien protagoniza la película The Gallerist (2026).

“Estamos en un momento devastador en la historia de nuestro país. Es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo ahora mismo, de la brutalidad del ICE y de cómo debe detenerse de inmediato”, explicó Portman ante la prensa y remarcó: “Pero también hay una hermosa comunidad que los estadounidenses están mostrando ahora mismo. Se apoyan mutuamente, se protegen y luchan por su libertad. Es un momento agridulce celebrar algo de lo que estamos tan orgullosos, en un contexto como el del dolor de nuestra nación”.

Mientras que el actor Mark Ruffalo, conocido por interpretar a Hulk para las producciones de Marvel y con una activa vida de apoyo a causas políticas, advirtió: "Miren, quiero fingir que estoy aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación a los Globos de Oro. Pero también, esto ya no es normal, así que no sé cómo pude estar callado, y me siento un poco mal, así que es difícil mentir ahora mismo".

