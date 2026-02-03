3 de febrero de 2026 Inicio
Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

Siete personas recibieron asistencia médica tras sufrir graves mordeduras en zonas no habilitadas para el baño. Los guardavidas ordenaron la evacuación inmediata de la costa y colocaron bandera roja para evitar nuevas víctimas durante la jornada.

Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Hay preocupación en la ciudad de Victoria tras una seguidilla de ataques de palometas que ocurrieron este domingo en las costas de la ciudad, todos en zonas del río no habilitadas para el baño recreativo por las autoridades locales. El Hospital Fermín Salaberry confirmó que brindó atención de urgencia a siete pacientes con lesiones de consideración.

El caso más grave fue el de un bañista que perdió la parte superior de uno de sus dedos como consecuencia de la ferocidad de la mordida. Según reportó Infobae, el guardavidas local, Alejandro Martin, brindó auxilio a un total de 46 personas con heridas severas. "Todos graves, y gasté tres botiquines", detalló sobre la magnitud del ataque.

El Hospital informó que todas las víctimas ignoraron la señalización vigente que prohíbe el ingreso al agua en esos sectores. "Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes", remarcaron en una publicación de Instagram.

Los especialistas del Acuario del Río Paraná explicaron que la combinación de las altas temperaturas y el bajo nivel del cauce favorecen la agresividad de estos peces, ya que activa su comportamiento predador debido a la escasez de alimento natural en su hábitat. De hecho, estos ataques suelen ocurrir en áreas de poca profundidad donde los animales tienen sus nidos.

El personal de seguridad de la zona propuso instalar una malla de protección de 2 metros de altura con cadenas. Esta medida técnica busca garantizar el uso seguro de la costa hasta el final de la temporada en el mes de abril y evitar que los turistas tengan contacto directo con las colonias de palometas más activas.

Recomendaciones para prevenir ataques de palometas

Tanto el Hospital Fermín Salaberry como otras instituciones locales reforzaron la importancia de respetar los carteles que delimitan las áreas de baño autorizadas. Como primera medida, recomiendan no ingresar al río con heridas abiertas ni en horarios de mayor actividad de estos peces. El cumplimiento de estas normas sanitarias reduce drásticamente las posibilidades de sufrir lesiones por mordeduras accidentales.

La supervisión permanente de los menores es vital para evitar incidentes graves en las zonas de poca profundidad del río. Ante cualquier lesión, es clave consultar inmediatamente en el centro de salud más cercano, ya que la rapidez en la desinfección de las heridas evita complicaciones posteriores por bacterias presentes en el agua dulce.

