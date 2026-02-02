2 de febrero de 2026 Inicio
Recrearon la cuenta de Gmail de Jeffrey Epstein para buscar todos los documentos: cómo funciona y cómo usarla

Ante las dificultades que ofrece el buscador oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una grupo de especialistas creó un sitio que reorganiza los documentos del caso Epstein y permite explorar correos, contactos y archivos de forma más accesible.

La publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos generó un fuerte interés público, pero también numerosas críticas por las dificultades para acceder a la información. Aunque el material fue puesto a disposición en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el sistema oficial presenta serias limitaciones técnicas.

La web Departamento de Justicia cuenta con un buscador general, pero gran parte de los documentos están disponibles solo como archivos escaneados que no permiten búsquedas de texto. Esto obliga a revisar miles de páginas de manera manual y dificulta la localización de nombres, fechas o vínculos relevantes dentro del expediente.

Frente a esas limitaciones, un grupo de desarrolladores lanzó Jmail.world, una plataforma independiente que reorganiza los documentos oficiales y los presenta a través de una interfaz similar a la de Gmail. El proyecto, creado por los tecnólogos Riley Walz y Luke Igel, comenzó a operar a fines de noviembre y se actualiza de forma progresiva a medida que se incorporan nuevos materiales difundidos por las autoridades.

La web permite explorar correos electrónicos, archivos adjuntos y contactos asociados al caso mediante un sistema de búsqueda directa por palabras clave o nombres propios. Además, integra otras aplicaciones que replican servicios conocidos, como almacenamiento de archivos o visualización de imágenes, con el objetivo de centralizar la información dispersa en los volcados oficiales.

Una de las principales incorporaciones de la plataforma es una herramienta de inteligencia artificial denominada Jemini, que permite realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de los documentos disponibles. De este modo, los usuarios pueden formular preguntas generales o específicas sin necesidad de conocer previamente la ubicación exacta de cada archivo dentro de la base de datos.

Según explicaron sus creadores, el objetivo del proyecto es resolver un problema de diseño y accesibilidad generado por la publicación masiva de archivos en formato PDF sin capacidad de búsqueda. Para ello, utilizaron tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que convierte el texto escaneado en información indexable y navegable.

Jmail.world no incorpora documentos inéditos ni elimina las censuras presentes en los archivos oficiales, que continúan protegidos por tachaduras. Sin embargo, ofrece una herramienta alternativa para consultar el material ya publicado de manera más ordenada y comprensible, mientras el Departamento de Justicia continúa con la difusión gradual del resto del archivo.

