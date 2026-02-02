Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein El expresidente utilizó su red Truth Social para acusar a Trevor Noah de difamación y negó haber tenido vínculos con la isla del financista, luego de que se desclasificaran más archivos. Por + Seguir en







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará acciones legales contra Trevor Noah, conductor de la última edición de los Premios Grammy, luego de un chiste realizado durante la ceremonia en el que lo vinculó con el caso Jeffrey Epstein. El mandatario hizo el anuncio a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, donde negó de manera categórica cualquier relación con la isla del financista.

“Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein”, fue la frase que, según el presidente, pronunció Noah durante la transmisión y que calificó como “incorrecta” y “falsa”. En su descargo, Trump sostuvo: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”.

En el mismo mensaje, Trump apuntó contra el presentador, a quien describió como “un perdedor total” y lo comparó negativamente con otros conductores de premiaciones. “Noah será mejor que aclare sus hechos, y que los aclare rápido”, advirtió, antes de anticipar el camino judicial: “Parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto MC, y lo demandaré por mucho dinero”.

El presidente también cuestionó a la ceremonia y a la cadena que la transmitió. “¡Los Premios Grammy son lo peor, prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie sus ondas”, escribió, y cerró con una advertencia directa al conductor: “Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo”.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre los límites del humor político en eventos masivos y las derivaciones judiciales que pueden surgir a partir de referencias públicas al caso Epstein.