2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

El expresidente utilizó su red Truth Social para acusar a Trevor Noah de difamación y negó haber tenido vínculos con la isla del financista, luego de que se desclasificaran más archivos.

Por
Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein
Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará acciones legales contra Trevor Noah, conductor de la última edición de los Premios Grammy, luego de un chiste realizado durante la ceremonia en el que lo vinculó con el caso Jeffrey Epstein. El mandatario hizo el anuncio a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, donde negó de manera categórica cualquier relación con la isla del financista.

Bad Bunny en los Grammy 2026.
Te puede interesar:

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

“Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein”, fue la frase que, según el presidente, pronunció Noah durante la transmisión y que calificó como “incorrecta” y “falsa”. En su descargo, Trump sostuvo: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”.

En el mismo mensaje, Trump apuntó contra el presentador, a quien describió como “un perdedor total” y lo comparó negativamente con otros conductores de premiaciones. “Noah será mejor que aclare sus hechos, y que los aclare rápido”, advirtió, antes de anticipar el camino judicial: “Parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto MC, y lo demandaré por mucho dinero”.

El presidente también cuestionó a la ceremonia y a la cadena que la transmitió. “¡Los Premios Grammy son lo peor, prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie sus ondas”, escribió, y cerró con una advertencia directa al conductor: “Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo”.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre los límites del humor político en eventos masivos y las derivaciones judiciales que pueden surgir a partir de referencias públicas al caso Epstein.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

Una de las protestas en Groenlandia.

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

Rating Cero

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtM

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María
play

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

últimas noticias

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Hace 11 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Confirmado: estos son todos los descuentos que Cuenta DNI tendrá en febrero 2026

Hace 22 minutos
Jubilaciones ANSES febrero 2026

Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

Hace 29 minutos
Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 

Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

Hace 40 minutos
Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtM

Hace 6 horas