Se subió borracho a un avión, intentó golpear a un policía y recibió una brutal golpiza

El caos se desató dentro de un vuelo que cubría la ruta Edimburgo hacia Palma de Mallorca cuando una pareja ebria comenzó a discutir poco después de embarcar. Al intentar ser calmados por las autoridades, el sujeto intentó golpear a uno de los oficiales y terminó arrestado en España.

Un insólito episodio ocurrió durante un vuelo de la empresa aérea Ryanair, durante un vuelo de Escocia con destino a España : una pareja subió alcoholizada al avión y desató un escándalo , uno de ellos comenzó a pelear con a Policía y recibió una brutal golpiza.

Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Según testigos, la pareja discutió dentro del avión y luego intentó agredir a uno de los policías que intentaba calmarlo. El episodio quedó registrado por el celular de uno de los pasajeros que grabó la secuencia completa.

El vuelo que cubría la ruta Edimburgo hacia Palma de Mallorca, cuando ocurrió esta terrible situación que no pudo ser ignorada tanto por el personal de la empresa ni por el resto de los pasajeros. " La pareja subió al avión en un estado de ebriedad avanzado y a los pocos minutos de partir comenzaron a vociferarse" , explicó uno de los testigos.

A pesar de que las azafatas se acercaron para intentar calmar la situación "la discusión se hizo cada vez más fuerte" , explicaron, por lo que les advirtieron que iban a ser demorados por las autoridades cuando arriben a Mallorca.

Pasajero muy borracho golpea a un policía en pleno vuelo Un pasajero de Ryanair, muy ebrio, protagonizó un caos a bordo de un vuelo entre Edimburgo y Palma de Mallorca, llegando a golpear a un policía durante su arresto. https://t.co/r6LCblV4EZ pic.twitter.com/mxRObOOnbP

"La tripulación intervino y logró contener la situación hasta el aterrizaje, pero cuando se enteraron de que iban a ser arrestados volvieron a alterarse. Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados" , aseguró otro testigo para medios de Escocia.

A raíz de este episodio el director de la compañía Michael O’Leary habló con la revista Times y aseguró que "este proceder se ha vuelto repetitivo. Ryanair se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso".

"Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No logro comprender por qué alguien está sirviendo alcohol a las cinco o seis de la mañana", sentenció y explicó que los aeropuertos no deberían vender alcohol fuera del horario permitido.

Video: "La Mona" Jiménez dio un show improvisado arriba de un avión

El cantante cordobés Juan Carlos "La Mona" Jiménez improvisó un concierto de cuarteto a bordo de un avión comercial que unía las ciudades de Kansas City y Dallas durante el Mundial 2026. El artista de 75 años tomó el micrófono de la tripulación para entretener a los pasajeros ante la prolongada demora del vuelo.

La aeronave trasladaba de manera casi exclusiva a hinchas del seleccionado nacional, periodistas y glorias del fútbol argentino. La inesperada intervención musical modificó el clima de fastidio y transformó el viaje en una fiesta espontánea.

La demora del vuelo se originó por problemas específicos con la nómina de pasajeros. Debido a este percance, los viajeros debieron esperar fuera de la aeronave antes de recibir la autorización para abordar de nuevo.

Previo al reingreso a la cabina, el cantante invitó a varios de los pasajeros a tomar algo en el bar del aeropuerto. Fue en ese contexto donde el ambiente de fastidio general se convirtió en una celebración colectiva.