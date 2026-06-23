23 de junio de 2026 Inicio
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Es español, mostró las tazas especiales que hace de Toy Story y se volvió viral

José, un artesano de 70 años recorre las redes por sus creaciones temáticas de la saga de Pixar, con réplicas idénticas de todos los personajes.

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Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Captura TikTok
  • Un artesano español de 70 años conquistó TikTok con sus tazas inspiradas en Toy Story.
  • El usuario @Josemaketazas pidió apenas 13 segundos de atención y logró millones de reproducciones.
  • El video nació tras una jornada sin ventas en un puesto de cerámica.
  • La repercusión en redes transformó la visibilidad de su emprendimiento artesanal.

Las redes sociales volvieron a convertir una historia cotidiana en un fenómeno viral. Esta vez el protagonista fue José, un artesano español de 70 años que publica sus creaciones en TikTok bajo el nombre de @Josemaketazas y que logró captar la atención de miles de usuarios gracias a una colección de tazas inspiradas en los personajes de Toy Story.

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El video que impulsó su popularidad surgió después de una jornada complicada para su emprendimiento. Mientras exhibía sus productos en un puesto de venta, prácticamente no recibió visitantes ni compradores. Lejos de resignarse, decidió grabar una publicación para mostrar su trabajo y compartir la situación que atravesaba.

En una de las imágenes incluyó la frase: “POV: Nadie vino a mi puesto de tazas de Toy Story hechas a mano”, un mensaje que rápidamente despertó empatía entre los usuarios de la plataforma.

Como fue el momento viral del español que mostró las tazas especiales de Toy Story

La publicación que terminó cambiando el alcance de su negocio comenzó con una invitación sencilla. Frente a cámara, José les habló directamente a los usuarios y les pidió: “Espero que los fans de Toy Story se queden 13 segundos para decirme qué les parecen mis tazas”.

Durante esos segundos mostró el proceso completo de elaboración de sus piezas. En el video se lo ve trabajando el barro, moldeando los rostros de personajes emblemáticos de la saga de Pixar y aplicando los detalles finales antes de llevar las creaciones al horno.

Las imágenes también exhiben otras producciones inspiradas en franquicias populares como Star Wars y distintas series de televisión, aunque fueron las tazas de Toy Story las que captaron la mayor atención del público.

Miles de personas comenzaron a compartir el contenido, dejaron comentarios de apoyo y destacaron el tiempo que demanda la elaboración manual de cada pieza. Lo que había empezado como una publicación para intentar atraer visitantes a un puesto vacío terminó convirtiéndose en una vidriera global para su trabajo.

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