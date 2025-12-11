11 de diciembre de 2025 Inicio
"Ridículo": el exabrupto de Nicolás Maduro sobre Javier Milei, tras el apoyo a María Corina Machado

El mandatario venezolano señaló en un acto realizado en Caracas que el Presidente y su par de Panamá "se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz".

Por
Maduro cruzó a Milei en un acto en Caracas. 

Maduro cruzó a Milei en un acto en Caracas. 

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de (José) Mulino (presidente de Panamá) se sumaron y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz", manifestó Maduro en un acto en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

En su discurso, el jefe de Estado venezolano renovó sus críticas a Donald Trump, al sostener que Venezuela rechaza la "crazy war" (guerra loca), luego de la embestida anti narcotráfico implementada por el republicano al confiscar un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela.

"Aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela", sostuvo Maduro, al referirse a la movilización realizada por militantes de izquierda, que se oponían a la entrega del Nobel.

Nicolás Maduro también enfrenta conflictos internos y prohibió el ingreso de C5N a Venezuela

En un grave acto de censura, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el ingreso al equipo periodístico de C5N que viajó para cubrir las alternativas de la crisis interna y el conflicto con Estados Unidos. Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron detenidos apenas aterrizaron en Caracas.

Según el relato de Salonia, el equipo llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas durante la madrugada. Tras esperar dos horas, mientras efectivos de Migraciones solicitaban la documentación, sacaban fotos y registraban todo el material, se comunicó al equipo que no admitían su ingreso.

Fueron conducidos de inmediato a la manga del avión y, posteriormente, expulsados sin ofrecer ninguna explicación oficial, con destino a Bolivia antes de poder regresar a Buenos Aires.

