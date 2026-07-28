28 de julio de 2026 Inicio
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Horror en Francia: hallan cinco bebés muertos dentro de una vivienda

La Justicia abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo de los restos en una casa de la ciudad de Orange, en el sureste del país. Los peritos buscan precisar las causas y fechas de las muertes.

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La vivienda está ubicada en la ciudad de Orange

La vivienda está ubicada en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia.

La Justicia francesa abrió este martes una investigación por asesinato tras el hallazgo de los restos de cinco recién nacidos en una vivienda de la ciudad de Orange, en el sureste del país. Agentes de policía descubrieron el lunes por la noche los huesos de cuatro bebés y el cuerpo de un quinto metidos dentro de cajas.

Dan Negrea, embajador estadounidense ante la ONU.
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La causa arrancó porque el hombre de la pareja, de 32 años, encontró los restos humanos mientras buscaba objetos en la casa. El hallazgo ocurrió poco después de que notó de forma tardía que su mujer estaba embarazada otra vez sin avisar a nadie.

El sujeto comunicó la situación de inmediato al hospital donde atendían a su pareja, de la misma edad. La mujer dio a luz el domingo a un bebé sano en su propio domicilio y luego quedó internada, por lo que las autoridades todavía no pudieron tomarle declaración.

Un médico forense confirmó que los restos corresponden a cinco recién nacidos, aunque los peritos buscan precisar las causas de las muertes y las fechas de los hechos. La pareja tiene además otros dos hijos, de ocho y nueve años, que van a la escuela del barrio.

Los vecinos del edificio definieron a la familia como gente muy tranquila y reservada. Este martes, la puerta del departamento quedó sellada con las cintas de seguridad que colocó la Policía para proteger la escena.

Los especialistas indicaron que estos hechos no son habituales, pero tampoco representan casos aislados en el país. En ocasiones anteriores, la Justicia relacionó este tipo de conductas con trastornos psicológicos o con la negación completa del embarazo por parte de las madres.

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