4 de agosto de 2026 Inicio
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Otro problema para River: FIFA inhabilitó a un jugador por una deuda con su exrepresentante

La sanción comenzó a regir este lunes, tras el vencimiento del plazo para cumplir con una condena del TAS. La medida podría extenderse hasta seis meses y también alcanza al ámbito local.

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FIFA inhabilitó a un jugador de River por una deuda con su exrepresentante

FIFA inhabilitó a un jugador de River por una deuda con su exrepresentante

El mediocampista de River Giuliano Galoppo quedó inhabilitado por la FIFA para disputar partidos oficiales a raíz de un conflicto judicial con su exrepresentante, Leandro Escudero. Igualmente, el jugador surgido en Banfield fue apartado del plantel por decisión de la dirigencia.

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La sanción comenzó a regir este lunes, luego de que venciera el plazo establecido para que el futbolista cumpliera con el pago de una deuda cuya existencia había sido ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Según la resolución del organismo internacional, la prohibición se mantendrá hasta que Galoppo cancele el monto adeudado o, como máximo, durante seis meses. Además, la FIFA solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que haga efectiva la medida en las competencias nacionales y que tanto la entidad como River notifiquen formalmente al jugador.

El conflicto se originó por un reclamo de su antiguo representante. El año pasado, el TAS condenó a Galoppo a pagar una suma cercana a los 731.000 dólares, a la que se agregaron intereses, costos del proceso judicial y multas.

La situación ya había sido advertida por la FIFA en febrero, cuando el organismo le comunicó al futbolista que sería suspendido si no regularizaba su situación. Al no concretarse el pago dentro del período establecido, la inhabilitación finalmente quedó firme.

La sanción se conoce en un momento complejo para el mediocampista de 27 años, quien no es considerado por el entrenador Eduardo Coudet y se encontraba negociando una posible salida de River a préstamo.

En las últimas semanas, Rosario Central e Independiente habían demostrado interés en contratarlo. Sin embargo, la imposibilidad de disputar encuentros oficiales podría dificultar cualquier negociación hasta que Galoppo resuelva el conflicto económico y consiga que se levante la sanción.

El comunicado de la FIFA sobre el caso Galoppo

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