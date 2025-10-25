25 de octubre de 2025 Inicio
Sabías que una capital latinoamericana está atravesada por 40 ríos: gran opción para vacacionar

Esta ciudad está ubicada en un lugar de características geográficas únicas. Combina modernos rascacielos con una gran diversidad de plantas y especies animales.

Esta ciudad está junto a la costa y tiene numerosos ríos.



  • La Ciudad de Panamá se ubica en la zona más estrecha del continente americano.
  • Está sobre un terreno inclinado entre las sierras y el mar, así que el agua pasa por allí en su camino a la costa.
  • La atraviesan ocho ríos principales y, según estimaciones, más de 40 cursos de agua entre arroyos y quebradas.
  • Esto le otorga una gran biodiversidad, pero también hay problemas relacionados con contaminación e inundaciones.
A lo largo y ancho de América Latina hay una infinidad de paisajes naturales diferentes, y todos los pueblos, asentamientos y ciudades han tenido que adaptarse a esta geografía. Este es el caso de una capital del continente que es una gran opción para vacacionar, ya que está atravesada por más de 40 ríos.

Se trata de Ciudad de Panamá, famosa por el canal que une el océano Pacífico con el mar Caribe. Es la capital del país, la provincia y el distrito del mismo nombre y, con sus más de 410.000 habitantes, es considerada un punto logístico clave que combina enormes rascacielos con una gran riqueza natural.

La ciudad está atravesada por ocho ríos principales: Cárdenas, Curundú, Matasnillo, Matías Hernández, Abajo, Juan Díaz, Tapía y Tocumen. Pero también hay una gran cantidad de arroyos, quebradas y ríos menores; aunque no existe una cifra oficial precisa, se estima que el total supera los 40 cursos de agua.

Ciudad de Panamá

Por qué tiene tantos ríos Panamá

La ciudad se construyó en la zona más estrecha del continente americano, a orillas del océano Pacífico y del golfo de Panamá. Su geografía inclinada, que va desde cerros y montañas hasta el nivel del mar, hace que una gran cantidad de ríos la atraviesen en su camino de descenso hacia la costa.

Además, durante la temporada de lluvias, que va desde mayo a diciembre, la zona recibe un promedio de 5 mm de agua al día. Como las sierras están tan cerca del mar, la pendiente hace que se formen numerosos ríos que, aunque hacen un recorrido corto, dejan su huella en el paisaje.

Estos ríos ayudan a refrescar el entorno urbano y son hogar para una enorme variedad de animales y plantas. Sin embargo, también traen inconvenientes asociados a la contaminación y al riesgo de inundaciones en la época de lluvias, por lo que varios fueron canalizados.

