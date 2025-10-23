23 de octubre de 2025 Inicio
¿Sabías cuál es el río más largo de Argentina? Atraviesa cinco provincias

Además de ser uno de los recursos naturales más importantes del país, tiene una gran relevancia para el transporte y la economía, y recorre varias de las ciudades más pobladas.

Este río tiene una gran importancia estratégica y comercial.

  • El río Paraná es el más largo de Argentina, con 4.880 kilómetros de extensión.
  • Es el segundo más largo de Sudamérica detrás del Amazonas.
  • Nace en Brasil y desemboca en el Río de La Plata.
  • Recorre cinco provincias: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Argentina es reconocida a nivel mundial por la variedad y belleza de sus paisajes, que van desde el mar a la cordillera e incluyen muchas maravillas naturales. Entre ellas se destaca el río más largo del país, que también es el segundo más extenso de Sudamérica, y atraviesa cinco provincias.

Se trata del río Paraná, que nace de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, en Brasil. Desde allí desciende y, en su camino, hace primero de frontera entre Brasil y Paraguay y más adelante entre Paraguay y Argentina. Dentro del país, recorre Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata.

El río Paraná recorre una de las zonas más urbanizadas de Sudamérica: se calcula que unos 75 millones de personas viven a lo largo de su cuenca, que incluye las ciudades de San Pablo, Curitiba, Campinas, Rosario y Buenos Aires, entre otras. Son zonas con una gran variedad de climas y una importante riqueza en lo que se refiere a flora y fauna.

Cuál es la extensión del río Paraná

Desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocadura en el Río de la Plata, la extensión del río Paraná es de 4.880 kilómetros. Es el segundo más extenso de Sudamérica, solo superado por el Amazonas, que tiene 6.800 kilómetros de largo. También es uno de los más caudalosos del mundo, con 17.300 metros cúbicos por segundo.

A lo largo del año presenta variaciones en su caudal, que dependen tanto del clima como de sus afluentes. En general, el máximo caudal se registra hacia fines del verano, entre febrero y marzo, mientras que el más bajo se da a fines del invierno, entre agosto y septiembre. Su caudal se compara al de ríos como el Misisipi, en Estados Unidos, y el Ganges, en India.

Al estar vinculado con el Acuífero Guaraní, el río Paraná es una de las principales reservas de agua dulce del mundo. Además, tiene una gran importancia estratégica y comercial, ya que conecta las dos mayores áreas económicas de Sudamérica: el estado de San Pablo en el norte y el eje Santa Fe-La Plata en el sur.

