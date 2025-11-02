2 de noviembre de 2025 Inicio
¿Sabías cuáles son las 5 cosas prohibidas que no podés hacer con tu perro? Clave para no cometer errores

Cinco hábitos comunes que pueden afectar la salud y el bienestar de las mascotas, según especialistas en comportamiento canino.

La falta de límites afecta su estabilidad emocional y genera ansiedad.

  • Los especialistas destacan cinco prácticas que deben evitarse al convivir con mascotas.

  • Humanizar al perro o permitirle todo puede causar ansiedad y confusión.

  • El uso de shampoo humano provoca irritaciones y alergias en su piel.

  • Los castigos físicos o emocionales alteran su comportamiento y confianza.

Los perros son parte de la familia, pero tratarlos como personas o descuidar sus necesidades puede generar graves consecuencias. De acuerdo con expertos en comportamiento canino, existen cinco errores comunes que los dueños deben evitar si quieren garantizar el equilibrio físico y emocional de sus mascotas.

A menudo, estas conductas surgen por desconocimiento o exceso de cariño: permitirles todo, usar productos inadecuados o regañarlos de manera incorrecta. Sin embargo, cada una de estas acciones interfiere en su bienestar y puede derivar en problemas de salud o conducta difíciles de revertir.

Con educación, paciencia y límites claros, cualquier perro puede desarrollarse plenamente. Evitar estos hábitos no solo mejora la convivencia, sino que fortalece el vínculo entre el animal y su entorno familiar.

Perros Durmiendo
Tratar al perro como humano altera su conducta y sus rutinas naturales.

No humanizar al perro

Tratarlo como si fuera una persona —vestirlo, darle comida humana o hablarle como a un niño— confunde su naturaleza y altera su comportamiento. Los perros necesitan rutinas, disciplina y actividades propias de su especie.

No permitirle todo

Establecer límites es esencial. La falta de reglas genera ansiedad y puede fomentar conductas agresivas o destructivas. Las normas coherentes dentro y fuera del hogar aportan seguridad y confianza.

No usar shampoo humano

La piel canina tiene un pH entre 7 y 7,5, más alcalino que el de las personas. Usar productos humanos elimina su capa protectora y causa picazón o alergias. Solo deben emplearse cosméticos diseñados para perros.

No dejar que lama la cara

Aunque parece un gesto cariñoso, su saliva contiene bacterias y hongos que pueden causar infecciones. Permitirle lamer la mano es una alternativa más higiénica y segura.

perro abrazo
La educación amable y el refuerzo positivo reemplazan cualquier castigo.

Nunca castigo físico o emocional

Los golpes o gritos generan miedo y desconfianza. En su lugar, los educadores caninos recomiendan refuerzos positivos, como caricias, juguetes o premios, para consolidar el aprendizaje sin dañar el vínculo.

