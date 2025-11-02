¿Sabías cuáles son las 5 cosas prohibidas que no podés hacer con tu perro? Clave para no cometer errores

La falta de límites afecta su estabilidad emocional y genera ansiedad.
Los especialistas destacan cinco prácticas que deben evitarse al convivir con mascotas.
Humanizar al perro o permitirle todo puede causar ansiedad y confusión.
El uso de shampoo humano provoca irritaciones y alergias en su piel.
Los castigos físicos o emocionales alteran su comportamiento y confianza.
Los perros son parte de la familia, pero tratarlos como personas o descuidar sus necesidades puede generar graves consecuencias. De acuerdo con expertos en comportamiento canino, existen cinco errores comunesque los dueños deben evitar si quieren garantizar el equilibrio físico y emocional de sus mascotas.
A menudo, estas conductas surgen por desconocimiento o exceso de cariño: permitirles todo, usar productos inadecuados o regañarlos de manera incorrecta. Sin embargo, cada una de estas acciones interfiere en su bienestar y puede derivar en problemas de salud o conducta difíciles de revertir.
Con educación, paciencia y límites claros, cualquier perro puede desarrollarse plenamente. Evitar estos hábitos no solo mejora la convivencia, sino que fortalece el vínculo entre el animal y su entorno familiar.
No humanizar al perro
Tratarlo como si fuera una persona —vestirlo, darle comida humana o hablarle como a un niño— confunde su naturaleza y altera su comportamiento. Los perros necesitan rutinas, disciplina y actividades propias de su especie.
No permitirle todo
Establecer límites es esencial. La falta de reglas genera ansiedad y puede fomentar conductas agresivas o destructivas. Las normas coherentes dentro y fuera del hogar aportan seguridad y confianza.
No usar shampoo humano
La piel canina tiene un pH entre 7 y 7,5, más alcalino que el de las personas. Usar productos humanos elimina su capa protectora y causa picazón o alergias. Solo deben emplearse cosméticos diseñados para perros.
No dejar que lama la cara
Aunque parece un gesto cariñoso, su saliva contiene bacterias y hongos que pueden causar infecciones. Permitirle lamer la mano es una alternativa más higiénica y segura.
Nunca castigo físico o emocional
Los golpes o gritos generan miedo y desconfianza. En su lugar, los educadores caninos recomiendan refuerzos positivos, como caricias, juguetes o premios, para consolidar el aprendizaje sin dañar el vínculo.