2 de octubre de 2026 Inicio
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C5N en Brasil: masiva caravana de Lula Da Silva en Río de Janeiro

El mandatario brasileño, que buscará la reelección en los comicios del domingo, recorre las calles de la ciudad costera junto a los candidatos locales en busca de los votos indecisos. Posó con una remera de "Las Malvinas son argentinas" en apoyo al reclamo sobre la soberanía del archipiélago.

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Por la tarde, Lula viajará a Belo Horizonte para encabezar otra caminata. 

El presidente de Brasil, Lula da Silva, que buscará el domingo la reelección en unos comicios claves para región, encabezó una masiva caravana en las calles de Río de Janeiro, donde busca los votos de los indecisos en uno de sus ultimos actos de campaña. C5N se encuentra en el país carioca realizando una cobertura exclusiva con enviados especiales y móviles en los principales estados.

A días de cumplir 81, enfrenta en las urnas su desafío más difícil.
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La actividad del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se concentró en una ciudad adversa y donde su principal contrincante, Flavio Bolsonaro se hace fuerte. La caravana fue organizada el movimiento Brasil Listo para Más, que respalda su candidatura y recorrió la Plaza Pío X, en Candelaria.

Lula estuvo junto a los diputados Benedita da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Pedro Paulo, del Partido Social Democrático, ambos candidatos al Senado por Río de Janeiro. También formaron parte el alcalde Eduardo Cavaliere, aspirantes a los órganos legislativos estatal y federal, dirigentes políticos y simpatizantes.

"Según las encuestas, en Río de Janeiro hay una diferencia a favor de Bolsonaro. Es lo esperable. Lo mismo ocurrió en 2022. La pregunta es en cuanto va a estar esa diferencia y por qué Lula elige esta ciudad para hacer uno de sus últimos actos centrales de cierre de campaña", informó desde la caravana el periodista Juan Amorín en el programa De Una.

En medio de la caravana, el mandatario brasilero se sacó una con una remera negra con la frase "Las Malvinas son argentinas", que inmortalizó la Selección argentina en el Mundial 2026 luego de ganarle a Inglaterra y hacer público el reclamo sobre la soberanía argentina del archipiélago. Uno de los presentes le tiró la indumentaria y Lula no dudo en levantarla y fotografiarse en medio de aplausos y gritos.

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Cómo sigue el cierre de campaña de Lula en Brasil

Por la tarde, el actual mandatario viajará a la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para encabezar otra caravana de Brasil Listo para Más junto a Patrus Ananias, candidato del PT al gobierno del estado.

La concentración está prevista para las 14:00 en la Plaza de la Libertad, en el barrio de Savassi, y el inicio de la caminata será a las 16:00. También participarán Marília Campos, del PT, y Áurea Carolina, del Partido Socialismo y Libertad, aspirantes al Senado, además de candidatos a los órganos legislativos y dirigentes políticos de Minas Gerais.

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