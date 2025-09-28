28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania: hay al menos cuatro muertos y 40 heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó que casi 500 drones y más de 40 misiles formaron parte de "un ataque terrorista deliberado y selectivo" contra Kiev y otras "ciudades comunes". Fábricas, viviendas e infraestructuras civiles resultaron dañadas.

Por
Kiev

Kiev, la capital ucraniana, fue el principal blanco del ataque.

X @ZelenskyyUa

Al menos cuatro personas murieron y otras 40 resultaron heridas luego de que Rusia lanzara un ataque masivo con drones y misiles contra varias ciudades ucranianas, aunque el foco de la ofensiva se registró en la capital, Kiev, donde viviendas, fábricas y hospitales resultaron dañados.

No se reportaron víctimas fatales tras el ataque. 
Te puede interesar:

Ucrania lanzó un ataque masivo de drones contra una estación petrolera en Rusia

El ataque se extendió entre la noche del sábado y madrugada de este domingo y, según informó en redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "duró más de 12 horas". El mandatario lo calificó como un "ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes".

Rusia lanzó casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos modelos Kinzhal con capacidad nuclear. "Esta mañana, los shaheds (drones) ruso-iraníes están de nuevo en nuestros cielos", denunció Zelenski. Además de Kiev, los principales objetivos fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumy, Nikolaev, Chernígov y Odesa.

El presidente informó que al menos cuatro personas murieron en la capital, incluida una niña de 12 años, y otras 40 resultaron heridas en toda Ucrania. Además, los ataques dañaron la sede del Instituto de Cardiología, una panificadora, una fábrica de neumáticos, viviendas particulares y edificios de departamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1972198116045488371&partner=&hide_thread=false

El jefe de la administración de la ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó las muertes a través de Telegram y detalló que 10 de los heridos son habitantes de la capital. Este es el primer bombardeo importante contra la ciudad desde que un ataque aéreo mató al menos a 21 personas en agosto.

"Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la mayor presión del mundo", denunció Zelenski.

Remarcó que "el Kremlin se beneficia de continuar esta guerra y el terrorismo mientras obtenga ingresos de la energía", por lo que llamó a los demás países europeos a "respaldar los esfuerzos del presidente (Donald) Trump y detener cualquier importación rusa". "Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20", concluyó.

El ataque se produce luego de que este sábado Zelenski anunciara un acuerdo de armamento con Estados Unidos por u$s90.000 millones. Este domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus defensas aéreas derribaron 41 drones ucranianos durante la madrugada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La OTAN interceptó a cinco cazas rusos que volaban cerca de Lituania

La OTAN interceptó a cinco aviones rusos que volaban cerca de Lituania

Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Zelenski señaló que Ucrania debe conseguir armas para asegurar la paz.

Zelenski advirtió ante la ONU que Rusia "busca ampliar" la guerra en Europa

Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump, duro con Putin: "Me decepcionó, está matando a mucha gente"

La concurrencia superó las 60 mil personas.

Estampida trágica en India: al menos 36 muertos durante un mitin político

Rating Cero

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX.
play

Lucha por la herencia: cuál es la trama de La casa Guinness, la nueva serie de Netflix

últimas noticias

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Hace 8 minutos
Racing recibe a su clásico rival en el Cilindro de Avellaneda.

Clásico de contrastes: Racing e Independiente chocan en Avellaneda

Hace 11 minutos
Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Hace 15 minutos
El dólar oficial se desinfló luego de haber superado los $1.500.

A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

Hace 23 minutos
Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

Hace 26 minutos