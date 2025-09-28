Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania: hay al menos cuatro muertos y 40 heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó que casi 500 drones y más de 40 misiles formaron parte de "un ataque terrorista deliberado y selectivo" contra Kiev y otras "ciudades comunes". Fábricas, viviendas e infraestructuras civiles resultaron dañadas.

Al menos cuatro personas murieron y otras 40 resultaron heridas luego de que Rusia lanzara un ataque masivo con drones y misiles contra varias ciudades ucranianas, aunque el foco de la ofensiva se registró en la capital, Kiev, donde viviendas, fábricas y hospitales resultaron dañados.

El ataque se extendió entre la noche del sábado y madrugada de este domingo y, según informó en redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "duró más de 12 horas". El mandatario lo calificó como un "ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes".

Rusia lanzó casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos modelos Kinzhal con capacidad nuclear. "Esta mañana, los shaheds (drones) ruso-iraníes están de nuevo en nuestros cielos", denunció Zelenski. Además de Kiev, los principales objetivos fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumy, Nikolaev, Chernígov y Odesa.

El presidente informó que al menos cuatro personas murieron en la capital, incluida una niña de 12 años, y otras 40 resultaron heridas en toda Ucrania. Además, los ataques dañaron la sede del Instituto de Cardiología, una panificadora, una fábrica de neumáticos, viviendas particulares y edificios de departamentos.

El jefe de la administración de la ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó las muertes a través de Telegram y detalló que 10 de los heridos son habitantes de la capital. Este es el primer bombardeo importante contra la ciudad desde que un ataque aéreo mató al menos a 21 personas en agosto.

"Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la mayor presión del mundo", denunció Zelenski.

Remarcó que "el Kremlin se beneficia de continuar esta guerra y el terrorismo mientras obtenga ingresos de la energía", por lo que llamó a los demás países europeos a "respaldar los esfuerzos del presidente (Donald) Trump y detener cualquier importación rusa". "Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20", concluyó.

El ataque se produce luego de que este sábado Zelenski anunciara un acuerdo de armamento con Estados Unidos por u$s90.000 millones. Este domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus defensas aéreas derribaron 41 drones ucranianos durante la madrugada.