Gatos y la comida: las claves para cambiarla sin que sufran estrés Lo que pareciera ser una actividad normal, se puede transformar en inquietante y generar trauma para el felino sino se tienen en cuenta diversos aspectos, tanto temporales como de cantidades. Por + Seguir en







Los gatos y el desafío de modificarle la alimentación.

Los gatos son uno de los animales más amados por las personas, que se enfrentan ante dificil momento a la hora de cambiar su alimentación. Lo que aparentemente puede ser una actividad normal, puede transformarse en inquietante y traumante para el felino sino se tienen en cuenta diversos aspectos, tanto temporales como de cantidades.

Y no se trata de que nuestro animal pasó a ser un pequeño crítico gastronómico, sino que ellos son muy sensibles a los cambios, y eso también incluye a la comida. Una modificación brusca de la misma puede generar rechazo, vómitos o hasta que sufra una diarrea.

Pero si se tienen en cuenta diversos pasos, con paciencia y estrategia, se puede lograr que el gato acepte una nueva dieta sin dramas. Es necesario recordar que los felinos no son caprichosos por gusto: su sentido del olfato y del gusto están muy desarrollados y asocian cada olor con una sensación de seguridad.

Por tal motivo, cuando se le modifica el alimento de golpe sienten de manera literal que algo no encaja. Para que eso no pase, es necesario seguir los siguientes pasos: