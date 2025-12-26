Se trata de la combinación entre un sedante veterinario y el ya conocido fentanilo, lo que deriva en una sustancia altamente adictiva y peligrosa.

Estados Unidos enfrenta una nueva crisis sanitaria desatada por la medetomidina, una poderosa sustancia que amenaza la salud pública del país . Los expertos detectaron que se trata de una combinación de fentanilo y un sedante indicado para animales.

Si bien está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) únicamente para uso veterinario, su combinación también con la xilazina penetró con fuerza en el mercado ilegal de drogas de distintas ciudades y sus efectos preocupan cada vez más.

El uso de medetomidina en humanos implica consecuencias extremas y representa un serio desafío para los equipos de emergencia. Entre los efectos más frecuentes se encuentran delirios, alucinaciones, desmayos casi inmediatos y una marcada disminución del ritmo cardíaco, que puede alcanzar niveles peligrosamente bajos.

Además, la sustancia genera una fuerte dependencia, obligando a un consumo reiterado para evitar cuadros de abstinencia severos. De hecho, esta droga es conocida como "la droga de la abstinencia".

Uno de los aspectos más alarmantes es que la naloxona, el medicamento utilizado de forma habitual para revertir sobredosis de opioides, no tiene efecto sobre la medetomidina, lo que dificulta de manera crítica las maniobras de reanimación en casos de emergencia.

Las autoridades sanitarias advierten que el mayor peligro no radica únicamente en la sobredosis, sino en los cuadros de abstinencia, ya que durante este proceso la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden elevarse a valores extremos, con riesgo de provocar daños cerebrales irreversible.

Medetomidina: consecuencias en Estados Unidos

En ciudades como Filadelfia, el impacto ya es notorio en el sistema de salud. Los ingresos a emergencias por consumo de esta sustancia ascendieron de 2.787 en todo 2023 a 7.252 solo en los primeros nueve meses de 2025. Además, advirtieron por su presencia en los estados de Florida, Missouri, Colorado y Ohio.

En la misma línea, aseguran que las unidades de terapia intensiva se encuentran saturadas por pacientes con temblores incontrolables, vómitos persistentes y pérdida de conciencia.

Fentanilo Mezclada con el fentanilo, puede ser una combinación mortal. DEA

Ante este escenario, especialistas alertaron sobre la necesidad urgente de reforzar los controles y adaptar los protocolos médicos frente a una sustancia que agrava aún más la crisis de opioides en Estados Unidos.

Qué es la medetomidina, la droga que azota a Estados Unidos

La medetomidina es un agonista de los receptores adrenérgicos aprobado por la FDA que se utiliza como sedante veterinario debido a sus propiedades analgésicas, sedantes y ansiolíticas.

Si bien se comercializa para uso veterinario como una mezcla racémica bajo la marca Domitor, el enantiómero farmacológicamente activo, dexmedetomidina, está aprobado para la sedación y la analgesia en el ámbito hospitalario.

Esta sustancia es utilizada por los traficantes para reducir costos y potenciar los efectos sedantes de los opioides, lo que incrementa de manera contundente el riesgo para los consumidores.

La medetomidina se produce principalmente en China y puede adquirirse a bajo costo a través de plataformas en línea, lo que facilita su distribución y expansión.