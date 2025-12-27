27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica por tormenta y granizo para este fin de semana: cuándo llueve hoy sábado 27 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, viento y fuerte actividad eléctrica para el norte de la Argentina, a pesar de que en gran parte del país se mantendrán las altas temperaturas.

Por
El norte de la Argentina se encuentra bajo alerta por tormentas. 

El norte de la Argentina se encuentra bajo alerta por tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta y granizo para varias localidades de Argentina. Durante el último fin de semana de diciembre vuelve la inestabilidad a pesar de las altas temperaturas que se registran en el país.

Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 
Te puede interesar:

Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 35°

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", comunicaron del SMN.

clima lluvia tormenta paraguas

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, para las provincias de Santa Cruz y Chubut rige una alerta naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

Por su parte, desde Meteored señalaron que un "pulso importante de inestabilidad que afectará el norte argentino este fin de semana de la mano de la llegada de un frente frío".

Buenos Aires bajo alerta por calor extremo

Desde el SMN también emitieron una alerta por calor extremo para las localidades bonaerenses de Brandsen, Cañueas, Madgalena, San Vicente, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, CABA.

En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que la máxima para la jornada del sábado alcanzará los 35° y la mínima 23°; para el domingo se espera que el termómetro se coloque en los 32° previo a la última semana de diciembre, donde se espera la llegada de una ola de calor en Buenos Aires.

CABA pronóstico 27-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas. 

A pesar de las altas temperaturas, rige una alerta meteorológica por lluvia y viento para Buenos Aires

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

En Buenos Aires no se esperan lluvias ni precipitaciones durante la jornada. 

A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

play

Alerta por tormentas en Nochebuena: a qué hora llueve

El Unicenter registró un diluvio.

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

Rating Cero

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

últimas noticias

La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Hace 8 minutos
La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 18 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 19 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 34 minutos
Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Hace 49 minutos