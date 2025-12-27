Alerta meteorológica por tormenta y granizo para este fin de semana: cuándo llueve hoy sábado 27 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, viento y fuerte actividad eléctrica para el norte de la Argentina, a pesar de que en gran parte del país se mantendrán las altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta y granizo para varias localidades de Argentina. Durante el último fin de semana de diciembre vuelve la inestabilidad a pesar de las altas temperaturas que se registran en el país.

Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 35°

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", comunicaron del SMN.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, para las provincias de Santa Cruz y Chubut rige una alerta naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

Por su parte, desde Meteored señalaron que un "pulso importante de inestabilidad que afectará el norte argentino este fin de semana de la mano de la llegada de un frente frío".

Buenos Aires bajo alerta por calor extremo

Desde el SMN también emitieron una alerta por calor extremo para las localidades bonaerenses de Brandsen, Cañueas, Madgalena, San Vicente, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, CABA.

En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que la máxima para la jornada del sábado alcanzará los 35° y la mínima 23°; para el domingo se espera que el termómetro se coloque en los 32° previo a la última semana de diciembre, donde se espera la llegada de una ola de calor en Buenos Aires.