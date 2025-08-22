Roma: una guía se desvaneció y murió delante de los turistas en el Coliseo La mujer de 56 años cayó inconsciente al suelo y, pese a los esfuerzos médicos y la colaboración de los testigos, no sobrevivió. Producto del hecho que causó conmoción, ese mismo día por la noche se apagaron las luces del lugar en “señal de luto”. Por







La guía de 56 años falleció en el Coliseo Romano. Redes sociales

Una guía turística italiana murió tras descompensarse mientras dirigía una excursión en el Coliseo romano. Los médicos y testigos intentaron salvarla con tareas de RCP, pero no tuvieron éxito. Ante lo sucedido, el lugar apagó las luces a la noche en “señal de luto”.

La mujer se desvaneció mientras subía las escaleras y cayó al suelo inconsciente. El hecho causó conmoción porque Giovanna Maria Giammarino, de 56 años, era conocida porque llevaba años con su trabajo. Tanto es así, que la ministra de Turismo, Daniela Stanché, lamentó lo sucedido: “Mis pensamientos están con todos aquellos que, como Giovanna, dedican sus vidas a mejorar nuestro patrimonio cultural”.

La presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Autorizados (AGTA), Isabella Ruggiero, indicó: “Dos turistas fueron los primeros en ayudarla. Intentaron revivirla realizando RCP. Mientras tanto, el personal del Parque Arqueológico del Coliso llegó con un desfibrilador”.

Turista fallecida Redes sociales “Pero desafortunadamente no había nada que pudieran hacer; Giovanna nunca recuperó la conciencia. Cuando llegó la ambulancia, lamentablemente ya había fallecido”, agregó.