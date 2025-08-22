22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en China: al menos 12 muertos por el derrumbe de un puente

La magnitud del hecho obligó el despliegue de un operativo, que contempló a casi 1.000 rescatistas para buscar a las personas que cayeron al río Amarillo.

Por
Al menos 12 muertos por un derrumbe en China.

Al menos 12 muertos por un derrumbe en China.

Al menos 12 personas murieron y otras cuatro continúan desaparecidas tras el derrumbe de un puente en construcción en China. El hecho se registró este viernes alrededor de las 3 de la madrugada, cuando se rompieron varios cables utilizados en las obras de un puente ferroviario sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai.

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente
Te puede interesar:

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El puente de Jianzha, es considerado el más extenso del planeta y, además, el primero en cruzar el río Amarillo. De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver cómo es que el centro cedió de manera repentina tras el corte de las sogas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticieroSLV/status/1958840517522797055&partner=&hide_thread=false

Según contaron medios locales, al momento del colapso había 15 trabajadores y un jefe de obra en la zona más afectada. El Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai informó que de inmediato se desplegaron operativos de búsqueda y rescate, que seguían en marcha durante la jornada de viernes.

En las tareas participan más de 800 rescatistas, apoyados con 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots especializados. Los equipos no solo trabajan para ubicar a las personas desaparecidas, sino también para atender a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas, según reportó la agencia oficial Xinhua.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió a la zona un equipo especial con el objetivo de coordinar los trabajos y reforzar la asistencia técnica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días.

Murió un atleta italiano de 29 años que se desplomó mientras disputaba los Juegos Mundiales en China

La guía de 56 años falleció en el Coliseo Romano.

Roma: una guía se desvaneció y murió delante de los turistas en el Coliseo

Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Los detalles del estudio al streamer galo.

Revelan escalofriantes detalles de la autopsia al streamer francés que murió durante un vivo

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Hace 11 minutos
play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 27 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 32 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 39 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 46 minutos