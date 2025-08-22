Tragedia en China: al menos 12 muertos por el derrumbe de un puente La magnitud del hecho obligó el despliegue de un operativo, que contempló a casi 1.000 rescatistas para buscar a las personas que cayeron al río Amarillo. Por







Al menos 12 personas murieron y otras cuatro continúan desaparecidas tras el derrumbe de un puente en construcción en China. El hecho se registró este viernes alrededor de las 3 de la madrugada, cuando se rompieron varios cables utilizados en las obras de un puente ferroviario sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai.

El puente de Jianzha, es considerado el más extenso del planeta y, además, el primero en cruzar el río Amarillo. De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver cómo es que el centro cedió de manera repentina tras el corte de las sogas.

Al menos 10 muertos y cuatro desaparecidos se reportan en el noroeste de China, luego que un cable de acero del puente Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, se rompiera.



Un video publicado por una cadena de televisión estatal muestra cómo la sección central del arco del… pic.twitter.com/vTEMhl50MH — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) August 22, 2025 Según contaron medios locales, al momento del colapso había 15 trabajadores y un jefe de obra en la zona más afectada. El Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai informó que de inmediato se desplegaron operativos de búsqueda y rescate, que seguían en marcha durante la jornada de viernes.

En las tareas participan más de 800 rescatistas, apoyados con 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots especializados. Los equipos no solo trabajan para ubicar a las personas desaparecidas, sino también para atender a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas, según reportó la agencia oficial Xinhua.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió a la zona un equipo especial con el objetivo de coordinar los trabajos y reforzar la asistencia técnica.