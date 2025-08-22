Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?" Una anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre su funcionamiento, y el video ya superó los dos millones de reproducciones en TikTok. Por







Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas. @fabianluxe

Un video publicado en TikTok captó la atención de millones de usuarios al mostrar a una mujer de 90 años interactuando con ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra a la anciana cuestionando la capacidad de la inteligencia artificial para comprender y responder preguntas. El video, que acumula más de 11 millones de reproducciones, fue compartido por su nieto, quien activó el modo de voz de ChatGPT para facilitar la interacción.

La conversación, viral desde junio de 2024, comienza cuando la mujer le pregunta a ChatGPT: "¿Cómo sabes tú las respuestas, si eres una máquina nada más?". La IA responde detallando que sus respuestas provienen de una amplia recopilación de datos, incluyendo libros, artículos y estudios científicos. Sin embargo, la explicación no parece convencer a la anciana, quien insiste en señalar la dependencia de la inteligencia artificial de la electricidad: "Si se acaba la electricidad, te acabas también tú".

ChatGPT confirma este punto, reiterando que depende de la electricidad para funcionar y que su objetivo es asistir a los humanos mientras esté operativo.

La mujer también destaca la falta de emociones y conciencia en las máquinas, subrayando la diferencia fundamental entre humanos y sistemas artificiales. "No tienes cerebro, ni sentimiento, nada. Así que no te importa si te mueres o vives", concluye, generando risas y comentarios de usuarios en TikTok. Este singular enfrentamiento refleja cómo la tecnología avanzada puede ser intrigante y, al mismo tiempo, incomprensible para algunas personas, recordando la distancia que todavía existe entre el conocimiento digital y la experiencia humana.

