Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Una producción de la plataforma de streaming logra mezclar erotismo de alto vuelo y drama, generando que ya miles de usuarios la hayan visto.

Con escenas de alto voltaje

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.

No es común que una serie se vuelva tan comentada por sus escenas atrevidas y su intensidad dramática. Netflix encontró en Sexo/Vida un verdadero imán para las parejas, que la consumen tanto por curiosidad como por la adrenalina que genera su trama. Desde su estreno en 2021, la producción escaló rápidamente en el ranking, manteniéndose vigente y generando conversación en redes sociales.

Lo que distingue a esta historia es que no se limita a mostrar escenas eróticas, sino que plantea un dilema personal y emocional. La protagonista enfrenta una tensión entre la seguridad de su vida familiar y los recuerdos ardientes de un amor pasado que no termina de soltarla. Ese contraste entre la rutina y el deseo es lo que convierte a la serie en un fenómeno que va más allá del morbo.

sexo-vida-netflix

Netflix: sinopsis de Sexo/Vida

Sexo/Vida está basada en el libro 44 Chapters About 4 Men de la escritora estadounidense B.B. Easton. La protagonista es Billie Connelly (interpretada por Sarah Shahi), una mujer que parece tener todo lo que alguna vez soñó: un matrimonio estable con Cooper, una familia, una casa en los suburbios. Pero su cabeza comienza a llenarse de recuerdos sobre Brad (Adam Demos), su ex pareja, con quien vivió un romance tan apasionado como tormentoso.

La trama avanza mostrando cómo esos recuerdos vuelven a encender en Billie deseos que creía olvidados. La serie combina escenas íntimas con un retrato de los conflictos internos de una mujer atrapada entre dos mundos: la estabilidad del presente y la intensidad de un pasado que la persigue. El regreso de Brad a su vida reabre heridas y fantasías, lo que dispara un torbellino de situaciones que involucran a toda su familia.

Sexo vida

La primera temporada, lanzada en 2021, incluye ocho episodios, mientras que la segunda, que llegó en 2023, suma seis capítulos cargados de giros inesperados. El tono es explícito, y muchos críticos señalaron que incluso se acerca al límite de lo que suele mostrar Netflix. Pese a eso, el público la adoptó como una de esas ficciones ideales para ver acompañado, comentando cada escena sin filtro.

Hoy sigue apareciendo en los listados de las más vistas, especialmente en América Latina, donde su mezcla de romance, drama y erotismo encontró un público fiel. Y aunque algunos la tildan de exagerada, lo cierto es que Sexo/Vida se consolidó como una de las series más picantes de la plataforma.

Tráiler de Sexo/Vida

Reparto de Sexo/Vida

  • Mike Vogel (Cooper Connelly)
  • Sarah Shahi (Billie Connelly)
  • Adam Demos (Brad Simon)
  • Margaret Odette (Sasha Snow)
