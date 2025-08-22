22 de agosto de 2025 Inicio
Protección celestial: ¿cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?

Se cree que al abrirnos de este modo, con confianza y humildad, atravesamos el suceso celestial no solo como un fenómeno astronómico, sino como una oportunidad para el despertar personal y espiritual.

Protección celestial: en la tradición esotérica y en diversas corrientes de la astrología espiritual, los eclipses son vistos como portales de transformación. Se cree que, en medio de las tensiones que estos eventos traen, existen presencias angélicas dispuestas a guiarnos y protegernos. ¿Cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?

Durante un eclipse, muchas tradiciones espirituales y esotéricas consideran que la energía del cielo se intensifica, revelando aspectos ocultos y acelerando procesos internos. Por eso, se recomienda realizar pequeños rituales o prácticas simbólicas para alinearse con esa fuerza cósmica en lugar de resistirla.

Encender una vela blanca, por ejemplo, es un acto simple pero poderoso: el blanco simboliza la pureza, la claridad y la protección divina, y la luz de la vela representa nuestra propia conexión con la sabiduría superior. Meditar durante esos minutos o simplemente sentarse en silencio permite aquietar la mente y escuchar con más atención las señales internas. Además, establecer una intención clara —ya sea de sanación, liberación o guía— ayuda a enfocar la vibra del momento y a pedir conscientemente la asistencia de seres de luz, como los arcángeles Haniel, Uriel o Miguel. Ellos, según distintas corrientes espirituales, pueden brindar claridad emocional, discernimiento y protección en tiempos de cambio.

No hay un “único” ángel oficialmente asociado a los eclipses, pero varias fuentes espirituales mencionan a tres arcángeles que suelen estar especialmente presentes en estos momentos:

  • Arcángel Haniel: vinculado a la Luna, la intuición y la energía femenina, Haniel ayuda a atravesar procesos emocionales profundos. Su energía es ideal para quienes buscan claridad en medio de la confusión que los eclipses pueden traer.
  • Arcángel Uriel: conocido como el ángel de la iluminación y la sabiduría, Uriel nos inspira a ver la verdad detrás de las apariencias. Invocarlo en tiempos de eclipse puede ayudarnos a recibir mensajes internos y comprender el propósito de los cambios.
  • Arcángel Miguel: protector por excelencia, Miguel es el guardián espiritual que corta lazos negativos y nos da valor para enfrentar lo desconocido. Su presencia es invocada para sentir fortaleza y seguridad en procesos de transformación.

