Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata







Las Películas imperdibles de Netflix

Las secuelas de películas exitosas suelen generar gran expectativa antes de su estreno, y cuando llegan a plataformas de streaming como Netflix, el interés se multiplica. Los espectadores esperan con ansias continuar historias que los atraparon en entregas anteriores.

Algunas de estas secuelas logran convertirse rápidamente en lo más visto, gracias a la combinación de humor y situaciones inesperadas que mantienen a la audiencia enganchada de principio a fin. Este es el caso de Qué Pasó Ayer II.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix Que paso ayer.jpg Con la esperanza de evitar el caos que marcó su despedida de soltero en Las Vegas, Stu opta por lo que él cree que será una "celebración tranquila" en Tailandia.

Tráiler de ¿Qué pasó ayer? Parte II Embed - ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II trailer principal subtitulado al español - oficial de WB Pictures Reparto de ¿Qué pasó ayer? Parte II Bradley Cooper: como Phil Wenneck.

Ed Helms: como Stu Price.

Zach Galifianakis: como Alan Garner.

Justin Bartha: como Doug.