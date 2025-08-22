IR A
Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Estas producciones capturan la atención de distintos públicos, consolidando su lugar en la conversación diaria de la cultura del cine.

Las secuelas de películas exitosas suelen generar gran expectativa antes de su estreno, y cuando llegan a plataformas de streaming como Netflix, el interés se multiplica. Los espectadores esperan con ansias continuar historias que los atraparon en entregas anteriores.

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Algunas de estas secuelas logran convertirse rápidamente en lo más visto, gracias a la combinación de humor y situaciones inesperadas que mantienen a la audiencia enganchada de principio a fin. Este es el caso de Qué Pasó Ayer II.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix

Que paso ayer.jpg

Con la esperanza de evitar el caos que marcó su despedida de soltero en Las Vegas, Stu opta por lo que él cree que será una "celebración tranquila" en Tailandia.

Tráiler de ¿Qué pasó ayer? Parte II

Embed - ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II trailer principal subtitulado al español - oficial de WB Pictures

Reparto de ¿Qué pasó ayer? Parte II

  • Bradley Cooper: como Phil Wenneck.
  • Ed Helms: como Stu Price.
  • Zach Galifianakis: como Alan Garner.
  • Justin Bartha: como Doug.
