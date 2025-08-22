De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin Esta película de la plataforma de streaming le da un giro novedoso al típico romance adolescente y se pregunta hasta dónde puede llegar un joven deslumbrado por una chica. Acaba de estrenarse y ya es de lo más visto.







Esta película sueca causa furor en Netflix. Netflix

Netflix tiene películas de acción para todos los gustos y, lo que es aún más atractivo para los fanáticos del género, de distintos países del mundo, por fuera de las clásicas producciones de Hollywood. Entre ellas, acaba de estrenar un thriller sueco que tiene adrenalina de principio a fin.

Se trata de Una vida honrada, que llegó a la plataforma el 31 de julio de este año. Basada en la novela del mismo nombre de Joakim Zander, cuenta cómo un joven pasa de ser un simple estudiante a un criminal buscado. Su director, Mikael Marcimain, la describió como "una historia de amor apasionante y anarquista".

Una vida honrada va más allá del romance adolescente para poner el foco en los conflictos, decepciones, frustraciones y sueños de los jóvenes suecos. ¿Hasta qué nivel de intrigas, dramas y crímenes puede llegar un chico agobiado por la rutina que se enamora de repente?

Una vida honrada, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Una vida honrada Simon, un joven sueco de clase media, acaba de empezar su carrera universitaria en la escuela de Derecho. Sin embargo, su ilusión de estudiante pronto se convierte en desengaño cuando descubre la hipocresía y la desigualdad del sistema académico, que siempre termina favoreciendo a sus compañeros más ricos.

Un día decide participar de una violenta protesta en la que conoce a Max, una joven rebelde y anarquista, y se enamora de ella. Simon se une a su grupo de criminales, pero no tarda en darse cuenta de que fue un error. El problema es que salir de esa vida no es tan fácil como entrar en ella.

Tráiler de Una vida honrada

Nora Rios como Max.

Peter Andersson.

Nathalie Merchant.

Arvid von Heland.

Fabian Hedlund.

Lucas Grimstedt.

Willy Ramnek.