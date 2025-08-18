Una turista italiana fue atacada con un ladrillo cuando iba al aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo La mujer fue agredida cuando se trasladaba en un taxi conducido por su hermano, sobre la Autopista Riccheri. Sufrió varias heridas en su rostro, aunque ya recibió el alta. Por







El auto fue dañado por el ladrillazo. Mercedes Ninci

Una turista italiana que se trasladaba en un vehículo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para regresar a Milán fue atacada con un ladrillo sobre un acceso a la Autopista Riccheri y fue internada, ya que sufrió varias heridas en su rostro, aunque luego recibió el alta.

El hecho cuando se produjo cuando la mujer, identificada como Silvia Robles, fue golpeada con un ladrillo cuando se trasladaba en un taxi conducido por su hermano. Ante esta situación, debió ser internada en el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson y perdió el vuelo.

El yerno de la víctima, llamado Valentín, relató cómo se produjo la agresión. "Son atacados por tres personas produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra. Le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo", expresó.

Ladrillazo auto turista italiana El ladrillo usado para el ataque. Mercedes Ninci "Fue derivada al hospital y le tuvieron que dar un par de puntos porque el impacto le produjo un corte en el rostro", agregó sobre las heridas de la mujer, en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, Robles expuso el daño que sufrió: "No me acuerdo mucho. Sé que estaba yendo al aeropuerto, pero después perdí el conocimiento. Cuando reaccioné, ya estaba en casa". Además, marcó que se comunicó con la aerolínea neerlandesa KLM, que le dio un plazo de hasta 45 días para regresar a Italia, aunque tendrá que pagar un extra.

El fiscal José Luis Maroto, que encabeza la Unidad Fiscal de Investigación N°13 Descentralizada de San Justo, se encuentra a cargo de la investigación para identificar a los atacantes.