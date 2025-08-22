Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos El futbolista explicó cómo logra mantener una relación estable. La complicidad y la confianza son las claves que los mantienen unidos en lo personal y lo profesional.







Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, dieron a conocer cuál es el secreto que les permitió sostener una relación sólida a lo largo de más de dos décadas. La pareja explicó que su fórmula para evitar discusiones y convivir en armonía es mucho más simple de lo que muchos imaginaban.

Mientras las relaciones de pareja suelen enfrentar tensiones por la rutina o la falta de tiempo compartido, el exfutbolista y su esposa mostraron un enfoque distinto. Lejos de tomar distancia en lo laboral, ambos eligieron trabajar juntos, lo que no solo le da más fuerza a su complicidad, sino que también potencia la confianza mutua.

Esa dinámica se refleja tanto en su vida personal como en los proyectos que llevan adelante en televisión. La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Joaquín Sanchez Susana Saborido Europa FM Qué dijo Joaquín Sanchez sobre el secreto para mantener la relación con su pareja Joaquín Sánchez confesó que la clave de su relación con Susana Saborido está en el hecho de que disfrutan trabajar juntos. Según sus propias palabras, ambos se conocen tan bien que logran anticipar lo que el otro necesita en cada momento, tanto en casa como frente a las cámaras. Esa coordinación natural les da tranquilidad y les permite mostrarse auténticos en público.

La pareja participa en Emparejados, un formato televisivo donde la complicidad es esencial. Joaquín reconoce que, a pesar de que ambos tienen un carácter fuerte, esa firmeza no es un obstáculo, sino una ventaja. De hecho, suele bromear diciendo que Susana es “más cabezona” que él, pero asegura que esa determinación contribuye a mantener la relación en equilibrio.