Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, dieron a conocer cuál es el secreto que les permitió sostener una relación sólida a lo largo de más de dos décadas. La pareja explicó que su fórmula para evitar discusiones y convivir en armonía es mucho más simple de lo que muchos imaginaban.
Mientras las relaciones de pareja suelen enfrentar tensiones por la rutina o la falta de tiempo compartido, el exfutbolista y su esposa mostraron un enfoque distinto. Lejos de tomar distancia en lo laboral, ambos eligieron trabajar juntos, lo que no solo le da más fuerza a su complicidad, sino que también potencia la confianza mutua.
Esa dinámica se refleja tanto en su vida personal como en los proyectos que llevan adelante en televisión. La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.
Qué dijo Joaquín Sanchez sobre el secreto para mantener la relación con su pareja
Joaquín Sánchez confesó que la clave de su relación con Susana Saborido está en el hecho de que disfrutan trabajar juntos. Según sus propias palabras, ambos se conocen tan bien que logran anticipar lo que el otro necesita en cada momento, tanto en casa como frente a las cámaras. Esa coordinación natural les da tranquilidad y les permite mostrarse auténticos en público.
La pareja participa en Emparejados, un formato televisivo donde la complicidad es esencial. Joaquín reconoce que, a pesar de que ambos tienen un carácter fuerte, esa firmeza no es un obstáculo, sino una ventaja. De hecho, suele bromear diciendo que Susana es “más cabezona” que él, pero asegura que esa determinación contribuye a mantener la relación en equilibrio.
Para Susana, lo más valioso es que no necesitan muchas palabras para comprenderse. Esa conexión les ayuda a improvisar, reaccionar rápido y transmitir frescura en cada programa, algo que la audiencia percibe como parte del encanto de la pareja. Su capacidad de apoyarse mutuamente genera confianza y fortalece tanto su vínculo personal como profesional.
El exjugador del Betis remarca que la confianza es el pilar que sostiene todo. Sabe que puede contar siempre con Susana y que sus decisiones estarán alineadas. Esa seguridad les permite disfrutar del trabajo sin tenerle miedo a errores ni malentendidos, lo que convierte cada proyecto en una extensión natural de su vida en común.