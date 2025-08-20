Le pusieron un nombre inspirado en la inteligencia artificial: es el bebé recién nacido más viral de todos En pleno auge de los chatbots y plataformas de IA generativa, una pareja de Colombia revolucionó las redes sociales al elegir un nombre único para su hija. Por







La bebé fue inscripta con un nombre único en Colombia. Freepik/ChatGPT

En los últimos años, los padres han dado rienda suelta a su creatividad a la hora de bautizar a sus bebés y se han conocido nombres de lo más insólitos, siempre dentro de los límites legales. La novedad es que ya apareció un nombre inspirado en la inteligencia artificial y que se volvió viral de inmediato.

El caso ocurrió en el municipio de Cereté, en Colombia, el pasado viernes 15 de agosto. Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, una pareja inscribió a su hija recién nacida como Chat Yipiti Bastidas Guerra, un nombre que hace alusión al famoso chatbot de Open AI.

Aunque no es el primer caso de este tipo, los anteriores solían relacionarse con programas de televisión o personajes famosos, y todavía no había aparecido ninguno vinculado a estas nuevas tecnologías. De hecho, según medios locales, es la única persona que lleva el nombre de ChatGPT en toda Colombia.

bebe pulsera No hubo oposición a la elección del nombre inspirado en la IA A pesar de que Chat Yipiti es un nombre muy inusual, la Registraduría Nacional del Estado Civil no presentó ninguna objeción al momento de inscribir a la recién nacida. Sin embargo, sí se ha negado en casos donde consideró que estaba en juego la dignidad del menor.

Por ejemplo, en el pasado rechazó nombres como Judas, Satanás, Belcebú, Warnerbro y Miperro. Para evitar conflictos, hace unos años la entidad emitió un comunicado en el que aclaró que los funcionarios pueden abstenerse de registrar nombres que "inciden en el libre desarrollo de la personalidad".

"No se niega la inscripción, pero sí hay oposición a escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor; por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política", advirtió.