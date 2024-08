Reino Unido: ultraderechistas atacaron un hotel para inmigrantes y refugiados

El lunes pasado un joven británico, hijo de dos inmigrantes provenientes de Ruanda, ingresó con un arma blanca y apuñaló a las tres menores en un taller de danza. "Una empresaria británica denunció falsamente en sus redes sociales que este chico era un asilado", explicó la periodista Gabriela Carchak en Argentina en Vivo por C5N.

La mujer aseguró que el adolescente de 17 años "había llegado a Gran Bretaña en un barco por el Canal de la Mancha pidiendo asilo político y estaba en la lista de los vigilados del MI6, el servicio ultrasecreto británico. Después borró el mensaje, pero el daño ya estaba hecho porque desató un caos total", señaló Carchak.

Este sábado se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en las protestas convocadas en Liverpool, Hull y Leeds y también en Belfast, en Irlanda del Norte. Varios uniformados resultaron heridos y se arrestó a más de 90 personas, reportó AFP.

En las protestas, organizadas bajo el lema "Enough is enough" (Ya es suficiente), se gritaron consignas antiinmigración e islamófobas. El primer ministro laborista, Keir Starmer, se reunió de emergencia con su gabinete y aseguró que el Gobierno apoyará a la policía para que tome "todas las medidas necesarias para mantener las calles seguras".