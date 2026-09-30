30 de septiembre de 2026 Inicio
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Reino Unido criticó el arbitraje que pidió Argentina y advirtió que la medida afecta la relación bilateral

La ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió el derecho de los isleños a explotar el petróleo de las Malvinas y afirmó que las últimas medidas del gobierno de Javier Milei “plantean interrogantes” sobre la confiabilidad del país.

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Uma Kumaran

Uma Kumaran, ministra para Territorios de Ultramar del Reino Unido.

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Además, Kuamaran reveló que el gobierno británico habló con la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para remarcarle que "los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado".

"Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", apuntó la ministra británica.

La funcionaria consideró que las islas "son británicas" y sostuvo: "Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los malvinenses".

Kumaran afirmó que los isleños "han elegido libre y democráticamente su futuro", en referencia al referéndum de 2013, y aseguró que tienen "todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes".

La ministra aseguró que el Reino Unido continuará "apoyando hombro con hombro" al gobierno de las islas Malvinas y prometió: "Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro".

Cuántos "Territorios de Ultramar" tiene Reino Unido en todo el mundo

Los Territorios de Ultramar de Reino Unido son 14: Akrotiri y Dekelia en Chipre en el mar Mediterráneo; Anguila, las islas Caimán, las islas Vírgenes Británicas, las islas Turcas y Caicos y Monserrat en el mar Caribe; Bermudas en el Océano Atlántico Norte; las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las islas Malvinas en el mar Argentino, las islas Pitcairn en el Océano Pacífico Sur, Gibraltar en España; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña en el Océano Atlántico Sur; y el Territorio Británico en el Océano Índico. Gran Bretaña también reclama el mismo sector de la Antártida que Chile y Argentina.

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