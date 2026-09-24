En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido publicó una carta respaldando a sus "Territorios de Ultramar"

Tras el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Reino Unido publicó una nueva "Carta de Compromiso" con sus "Territorios de Ultramar" para "fortalecer la asociación moderna, respetuosa y comprometida" con estos distritos entre los que se incluyen las islas Malvinas y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En el texto que compartió en X la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, Gran Bretaña ratifica la autodeterminación, la seguridad y la participación de los habitantes de estos territorios en la toma de decisiones. El comunicado fue publicado en la página web de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO).
Según el documento, estos territorios constituyen una parte integral tanto de la historia como del futuro del Reino Unido y mantienen una relación basada en “valores compartidos, respeto mutuo y un compromiso con la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad”.
La carta también subraya que el Reino Unido tiene una “responsabilidad fundamental” derivada del derecho internacional y de su historia común para garantizar la seguridad y la buena gobernanza de los territorios y sus habitantes. Además, recuerda que Londres es responsable de sus relaciones exteriores y del cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales.
Entre los principios que guiarán la relación futura, el gobierno británico destaca la autonomía democrática de los territorios y el criterio de “nada sobre ustedes sin ustedes”.
Cuántos "Territorios de Ultramar" tiene Reino Unido en todo el mundo
Los Territorios de Ultramar de Reino Unido son 14: Akrotiri y Dekelia en Chipre en el mar Mediterráneo; Anguila, las islas Caimán, las islas Vírgenes Británicas, las islas Turcas y Caicos y Monserrat en el mar Caribe; Bermudas en el Océano Atlántico Norte; las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las islas Malvinas en el mar Argentino, las islas Pitcairn en el Océano Pacífico Sur, Gibraltar en España; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña en el Océano Atlántico Sur; y el Territorio Británico en el Océano Índico. Gran Bretaña también reclama el mismo sector de la Antártida que Chile y Argentina.