En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido publicó una carta respaldando a sus "Territorios de Ultramar" Luego del reclamo por la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, la ministra para los Territorios de Ultramar publicó una nueva "Carta de Compromiso" sobre la "asociación moderna, respetuosa y comprometida" con este tipo de distritos. Por Agregar C5N en









Uma Kumaran, la ministra de Territorios de Ultramar de Reino Unido.

Tras el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Reino Unido publicó una nueva "Carta de Compromiso" con sus "Territorios de Ultramar" para "fortalecer la asociación moderna, respetuosa y comprometida" con estos distritos entre los que se incluyen las islas Malvinas y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En el texto que compartió en X la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, Gran Bretaña ratifica la autodeterminación, la seguridad y la participación de los habitantes de estos territorios en la toma de decisiones. El comunicado fue publicado en la página web de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO).

The Overseas Territories are a valued part of the British family



Today, we are publishing a new United Kingdom-Overseas Territories Charter of Engagement, strengthening our modern, respectful and engaged partnership and ensuring the voices of the Territories are heard across… — Uma Kumaran MP (@Uma_Kumaran) September 24, 2026 Según el documento, estos territorios constituyen una parte integral tanto de la historia como del futuro del Reino Unido y mantienen una relación basada en “valores compartidos, respeto mutuo y un compromiso con la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad”.

La carta también subraya que el Reino Unido tiene una “responsabilidad fundamental” derivada del derecho internacional y de su historia común para garantizar la seguridad y la buena gobernanza de los territorios y sus habitantes. Además, recuerda que Londres es responsable de sus relaciones exteriores y del cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales.

Entre los principios que guiarán la relación futura, el gobierno británico destaca la autonomía democrática de los territorios y el criterio de “nada sobre ustedes sin ustedes”.