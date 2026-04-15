Rafael Grossi advirtió al mundo que Irán podría construir 10 bombas de uranio El director de la OIEA, una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time, señaló que no habrá acuerdo posible entre Estados Unidos e Irán sin la presencia de inspectores del organismo y alertó sobre el posible riesgo nuclear que representa el programa persa. Por + Seguir en







Rafael Grossi es uno de los principales candidatos a Secretario General de la ONU.

El director del OIEA, Rafael Grossi, considerado por la revista Time como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, advirtió que no habrá acuerdo posible entre Estados Unidos e Irán sin la presencia de inspectores del organismo y alertó sobre el riesgo nuclear que representa el programa iraní.

Según el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, se deben tomar medidas "muy detalladas" para controlar las actividades nucleares de Teherán en caso de existir un acuerdo de paz entre las potencias bélicas. En ese sentido, Grossi dio a entender en una reciente conferencia de prensa que hay posibilidades de entendimiento reales entre el país liderado por Donald Trump e Irán, incluso se contempla extender la tregua acordada días atrás.

De todos modos, Grossi destacó que es fundamental un régimen de verificación exhaustivo del programa nuclear iraní: "Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y extenso, por lo que todo ello requerirá la presencia de inspectores del OIEA. De lo contrario, no habrá acuerdo. Solo existirá la ilusión de un acuerdo”, señaló.

Rafael Grossi, director general del OIEA Reuters A pesar de que Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico, el OIEA y las naciones occidentales sostienen que el país tuvo un programa de armas nucleares organizado hasta 2003. En ese sentido, Grossi señaló que el país de Medio Oriente cuenta cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60% y que, con dicha reserva, podría construir hasta diez bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, según los cálculos técnicos.

Las declaraciones de Grossi se dan en el marco de lo manifestado por el gobierno de Donald Trump que señaló días atrás que uno de sus principales objetivos es prevenir que Irán desarrolle armamento nuclear. Aunque los iraníes han negado que estén trabajando en armas nucleares, también han mostrado resistencia a aceptar restricciones en su programa nuclear.