El Gobierno reconoció que desconocía que Nahuel Gallo iba a ser liberado

Patricia Bullrich explicó que el no estaban al tanto de la gestión de la AFA alrededor de la situación del gendarme: “Nosotros llevamos todas las gestiones a través del Gobierno de Italia, pero Venezuela prefirió entregárselo a un intento de diplomacia paralela por las diferencias que existen con nuestro Gobierno”.

Después de 448 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina gracias a la gestión de la AFA, y ante esto, el Gobierno argentino reconoció que desconocía que iba a ser liberado.

La exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich se pronunció al respecto y señaló que la gestión llevada a cabo por la Asociación del Fútbol Argentino, a manos de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, fue “algo en paralelo”.

Durante una entrevista con Antonio Laje, en América TV, la legisladora dejó en claro que “las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo” , sin embargo, aclaró que “de esto no estábamos al tanto”.

“Nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del Gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el Gobierno de Venezuela. Cuando se lo llevan a la cárcel, suponíamos que se iban a entregar a la embajada italiana. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo ”, indicó.

Por otro lado, Bullrich sorprendió al revelar que el gendarme no sabía con certeza que estaba regresando al país. “ Cuando subieron dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y dos de la Gendarmería al avión, él les preguntó: ‘¿Dónde estoy? ¿Estoy en la Argentina?’. No sabía con quién estaba ni qué había pasado ”, sostuvo.

Nahuel Gallo gendarme llegada Argentina 2 marzo 2025 Cancillería

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

El 8 de diciembre de 2024, el gendarme argentino Nahuel Gallo ingresaba a Venezuela para visitar a su familia y, sin saberlo, daba comienzo a una extensa agonía de 448 días, en los cuales estuvo preso en la cárcel de El Rodeo I, acusado de terrorista y espionaje por el gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro.

Dicho periodo de tiempo estuvo marcado por el dolor y la incansable lucha de su esposa María Alexandra Gómez, quien primero desde Caracas y luego desde Argentina recorrió junto a su pequeño hijo los distintos espacios gubernamentales para exigir información y conocer el estado de salud de su pareja.

Al llegar a Venezuela, Nahuel había realizado los trámites migratorios de rutina en el Puente Internacional Francisco de Paula y tras una primera entrevista con un agente, le escribió a su esposa desde su teléfono celular, el cual quedó confiscado, y desde ese momento nunca más se supo de él, hasta esta jornada en la que finalmente fue liberado.