Quién era la periodista deportiva que fue hallada sin vida junto a su esposo

La expresentadora desarrolló su carrera en la cobertura de deportes de conjunto, a nivel secundario y universitario.

La comunicadora fue hallada sin vida.

La misteriosa muerte de Christina Chambers, la reconocida periodista deportiva estadounidense que fue encontrada sin vida junto a su esposo Johnny Rimes en su casa de Alabama, sacudió al mundo del deporte en Estados Unidos. Los cuerpos fueron hallados con heridas de bala y la Policía local investiga la hipótesis de un posible pacto suicida.

Chambers fue una comunicadora con trayectoria en la cobertura de fútbol americano y otras disciplinas a nivel escolar y universitario. Su carrera estuvo enfocada en el periodismo local, con fuerte inserción en comunidades educativas, donde combinó la tarea informativa con la formación de nuevos talentos.

Trabajó como presentadora y reportera de deportes, con especial énfasis en competencias de escuelas secundarias y colleges, un segmento central del sistema deportivo estadounidense. En ese ámbito construyó un perfil reconocido por la cercanía con las audiencias locales y por el seguimiento sostenido de ligas formativas.

En los últimos años, había orientado su actividad profesional hacia la docencia. Se desempeñaba como profesora en escuelas secundarias del área de Hoover, Alabama, donde impulsó proyectos vinculados a medios de comunicación y producción periodística. Según testimonios de su entorno profesional, su labor estuvo enfocada en despertar vocaciones y acompañar a estudiantes interesados en el periodismo y la comunicación.

Chambers estaba casada desde 2021 con Johnny Rimes, analista financiero. Ambos residían en una vivienda de Hoover, donde fueron encontrados sin vida. La investigación judicial continúa en curso y las autoridades no brindaron precisiones definitivas sobre las responsabilidades en el hecho.

Los hechos

Los efectivos policiales llegaron al hogar luego de varios llamados a Emergencias denunciando que la pareja no respondía a las llamadas. Una vez adentro, comprobaron la identidad de las víctimas y constataron la muerte.

Aunque la investigación se encuentra en su etapa inicial, la primera hipótesis apunta a que se trata de un hecho de asesinato y suicidio, por lo que señalaron que no había amenazas para otras personas. Su pequeño hijo Constantine, pese a la tragedia, resultó ileso y permanece bajo cuidado familiar.

