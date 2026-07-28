28 de julio de 2026 Inicio
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Qué dijo la empresa a cargo de la excursión donde murió un turista en las Cataratas del Iguazú

La operadora brasileña difundió un comunicado luego del vuelco de la lancha, manifestó su pesar por el fallecimiento del joven neerlandés y afirmó que coopera con la investigación.

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Las embarcaciones navegan a diario en la zona de las Cataratas del Iguazú.

Las embarcaciones navegan a diario en la zona de las Cataratas del Iguazú.

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La zona de La Falda por la que pasa el Tren de las Sierras en la que fueron hallados los cuerpos. 
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"Macuco Safari informa que alrededor del mediodía de este martes se produjo un accidente con una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Seis personas viajaban a bordo, incluyendo cuatro turistas neerlandeses", indicó la compañía en el mensaje, difundido por distintos medios locales.

La firma también sostuvo que "todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente" y que "dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu". Sin embargo, aclaró que "a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció", en referencia al turista neerlandés de 26 años.

La empresa Macuco Safari ofrece diversas atracciones vinculadas al turismo aventura en la selva brasileña y las Cataratas.

La empresa Macuco Safari ofrece diversas atracciones vinculadas al turismo aventura en la selva brasileña y las Cataratas.

En el mismo texto, Macuco Safari expresó "su más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los turistas" y extendió "sus condolencias a la familia y amigos de la víctima". Además, afirmó que continúa brindando asistencia a los sobrevivientes y a sus allegados.

Por último, la empresa aseguró que "las autoridades competentes investigarán las causas del accidente" y remarcó que "está cooperando plenamente, proporcionando toda la información necesaria para la investigación". También señaló que posee todas las certificaciones y licencias requeridas para operar sus embarcaciones.

Cómo fue el accidente en el que murió un turista durante una excursión en las Cataratas del Iguazú

El vuelco ocurrió este martes durante un paseo náutico por el río Iguazú, en el sector brasileño de las Cataratas. La embarcación transportaba a seis personas, entre ellas cuatro turistas provenientes de Países Bajos, cuando por causas que aún se investigan dio vuelta campana y todos sus ocupantes cayeron al agua.

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de rescate del que participaron equipos brasileños y también personal argentino, con embarcaciones que colaboraron en la búsqueda de los ocupantes. Cinco personas fueron localizadas con vida, mientras que uno de los turistas falleció.

Un bote en plena excursión en las Cataratas del Iguazú.

Un bote en plena excursión en las Cataratas del Iguazú.

La víctima fatal fue identificada como Johan van der Veen, un ciudadano neerlandés de 26 años que se encontraba de vacaciones junto a su familia. Su cuerpo fue recuperado horas después del accidente, mientras que el resto de los pasajeros recibió asistencia médica.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar qué provocó el vuelco de la lancha. El episodio generó una fuerte repercusión por tratarse de una de las excursiones más tradicionales del Parque Nacional do Iguaçu y porque la empresa ya había quedado bajo la lupa años atrás por otro grave accidente náutico.

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